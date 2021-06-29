Клим Жуков пристыдил Чехию за вздор о «предводителях троллей» в посольстве России

Чехия сознательно обрывает связи с Россией, стараясь услужить США, однако сама себе вредит. Об этом в интервью ФАН заявил публицист Клим Жуков.

29 июня «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) выпустил статью под названием «После высылки дипломатов РФ в чешском интернете стало меньше троллей», в которой отмечает, что деятельностью этих ботов, возможно, руководили 18 высланных сотрудников российского посольства.

Видеоблогер Клим Жуков назвал эту нелепую версию рупора пропаганды Госдепа чушью, которую даже трудно комментировать.

«Понятно, что Чехия продолжает педалировать не менее идиотскую версию взрывов боеприпасов во Врбетице, которые произошел в 2014 году. Не прошло и семи лет — наших дипломатов выслали как «сотрудников российских секретных служб», которые «причастны к диверсии». При этом следственные органы в качестве главной версии пожара рассматривают халатность, поджог для сокрытия хищений или получения страховки», — заявил публицист.

Жуков предположил, что спецслужбы Чехии, а также рассылающие фейковые новости американские СМИ не догадываются о том, что для написания сообщений на местных интернет-форумах необязательно притворяться дипломатом и ехать в Чехию. Это можно осуществить из любой точки Земного шара, например из Чили, Новой Зеландии или Якутии.

«У нас какая-нибудь желтая помойка может сочинить, что в Москва-реке поймали рыбу с головой Киркорова, и кто-то станет это читать. Другая помойка, рассчитанная на европейское сообщество, пишет про «дипломатов-племенных троллей», специально отправленных Путиным в Прагу. Низкопробный вброс рассчитан на то, что большинство людей, которые эту муть прочитают, неспособны думать. Нужны эмоции. Если попробовать 50 раз, может, кто-то и поверит», — пояснил собеседник ФАН.

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Не секрет, что за крупными американскими и европейскими информационными агентствами стоят серьезные ресурсы, добавил Жуков. Такие СМИ могут позволить себе любую ложь и клевету. Даже если суд признает факт вранья, заплатить штраф в несколько сотен тысяч долларов для них — не проблема.

«На своей вони «Голос Америки» заработает больше, чем можно представить. Даже если его возьмут за известную часть тела и призовут к ответу, он останется с прибылью. Другой вопрос — облеченные властью люди, чешские государственные деятели, чтобы сделать приятно Вашингтону, вредят своей стране!» — подчеркнул обозреватель.

Клим Жуков констатировал, что Чехия сознательно рвет связи и отношения, которые строились между Прагой и Москвой более ста лет. Последствия этой глупости, по мнению писателя, могут стать для чехов достаточно болезненными.

Ранее ФАН сообщал, что несмотря на продолжающиеся провокации со стороны Праги, Чехия утверждает, что намерена восстановить отношения с Россией.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.