Бесстрашный медведь перебежал оживленную трассу на Сахалине

Южно-Сахалинск, 29 июня. Молодой медведь вышел на оживленную трассу в районе Холмского перевала на Сахалине. Животное перебежало дорогу и отправилось по своим делам.

Одна из пользовательниц социальной сети Instagram опубликовала видео, на котором запечатлен перебегающий дорогу медведь. Женщина рассказала, что ролик снял ее муж, когда ехал на дачу. Пользовательница посоветовала всем быть внимательными на дорогах.

«Самодеятельный и удачливый оператор (он же мой муж) ехал на дачу. И совершенно случайно снял косолапого. Будьте осторожны и берегите себя», — цитирует женщину сетевое издание «Сахалин и Курилы».

Судя по кадрам, медведь, которого снял мужчина, довольно молодой и тощий. Животное не испугалось проезжавшего мимо большегруза. Медведь смело спустился с сопки, чтобы перейти дорогу. После он скрылся в неизвестном направлении, следует из видео.

Пешее «свадебное путешествие» нижегородских медведей запечатлела фотоловушка, расположенная в Керженском заповеднике. На видео пара животных спокойно прогуливается по лесу. Всего в заповеднике проживают до 20 медведей. Семь или восемь месяцев они бодрствуют.