Дмитрий Песков объяснил отказ переносить прямую линию с Путиным

Москва, 29 июня. Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным не перенесли благодаря технологическим возможностям. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, приложения для смартфонов дали возможность гражданам самостоятельно задать вопросы Путину. Песков отметил, что запросы можно отправлять в любом формате, в том числе видеообращением и звуковым сообщением. Подобный метод позволяет подстраховаться от нарушения каких-либо санитарных режимов.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня. Мероприятие стартует в 12:00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Песков позитивно оценил активность россиян накануне прямой линии с президентом. По словам представителя Кремля, сейчас разбирают огромный массив обращений.