СК возбудил дело о массовом заражении детей COVID-19 в лагере Тувы

Кызыл, 29 июня. Следствие возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после массового заражения коронавирусом в тувинском детском лагере.

Вспышка коронавируса произошла в стационарном детском оздоровительном лагере «Байлак» на берегу озера Чагытай на территории Тандинского района, сообщает пресс-служба СК. Сотрудники ведомства начали проверку по факту случившегося. Заболевание было зафиксировано у 66 детей и 8 сотрудников. В лагере находились 174 ребенка и 33 сотрудника. Вирус выявили ПЦР-методом.

Ранее психолог Татьяна Яничева назвала альтернативы летним детским лагерям.