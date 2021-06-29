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СК возбудил дело о массовом заражении детей COVID-19 в лагере Тувы

  /   Обновлено: 29 июня 2021 19:29
Происшествия
СК возбудил дело о массовом заражении детей COVID-19 в лагере Тувы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кызыл, 29 июня. Следствие возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после массового заражения коронавирусом в тувинском детском лагере.

Вспышка коронавируса произошла в стационарном детском оздоровительном лагере «Байлак» на берегу озера Чагытай на территории Тандинского района, сообщает пресс-служба СК. Сотрудники ведомства начали проверку по факту случившегося. Заболевание было зафиксировано у 66 детей и 8 сотрудников. В лагере находились 174 ребенка и 33 сотрудника. Вирус выявили ПЦР-методом.

Ранее психолог Татьяна Яничева назвала альтернативы летним детским лагерям.

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лагерь коронавирус ПЦР
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