Предполагаемая возлюбленная Брэда Питта рассказала правду о романе с актером

Москва, 29 июня. Звезда фильма «Соединенные Штаты против Билли Холидей» Андра Дэй прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом, которые появились после вручения премии «Оскар».

В мае появились публикации в СМИ со ссылкой на инсайдера, что между Андрой Дэй и Брэдом Питтом пробежала искра на премии «Оскар». Актеры целый вечер флиртовали друг с другом, а потом даже обменялись номерами телефонов. Больше месяца никто из звезд не комментировал слухи о вспыхнувшем романе. Расставила все точки над «и» Андра Дэй только несколько дней назад в интервью изданию ET.

Она призналась, что ей было приятно услышать подобные сплетни. Однако информация о романтических отношения с Питтом лишь утка желтой прессы, отметила Дэй. По словам актрисы, публикациям в СМИ поверила даже ее сестра, которая стала выпытывать все подробности ее романа с экс-супругом Анджелины Джоли.

«Это очень весело. Это разрядило обстановку. Кому-то было скучно в тот день. Хотя Брэд замечательный, очень талантливый», — заявила Андра Дэй.

В прошлом году Питта заметили в компании модели Николь Потуральски. Пара встречалась несколько месяцев, но в итоге рассталась. На отношения звезды кино с новой возлюбленной сильно повлияли друзья, которые не одобрили его выбор. Кроме того, от нового романа Брэда Питта пришла в ярость Анджелина Джоли, с которой актер до сих пор судится по делу об опеке детей.