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Евгений Пригожин отметил неготовность антироссийских СМИ отвечать за свои слова

  /   Обновлено: 29 июня 2021 19:37
Политика
Евгений Пригожин отметил неготовность антироссийских СМИ отвечать за свои слова
ТАСС  /  Михаил Метцель

Москва, 29 июня. Американцы пытаются устроить информационный геноцид России, но в итоге «получат по яйцам», заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Российский бизнесмен подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против издания The Insider, на сайте которого была размещена недостоверная информация о предпринимателе. Журналисты редакции РИА «Накануне.RU» попросили Евгения Пригожина оценить ответное заявление главного редактора СМИ, против которого был направлен иск.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий предпринимателя по данному вопросу. По словам Пригожина, Соединенные Штаты развязали очередную информационную войну в надежде одолеть Россию, однако у Вашингтона ничего не выйдет.

«Американцы раскидывают через свои НКО центры антироссийской пропаганды по периметру РФ, полагая, что тем самым они победят в информационной войне, устроив де-факто информационный геноцид России. Но думаю, что, как и всегда за нашу великую историю, они так получат по яйцам, что всякие ошметки, типа Латвии, еще долго будут дерьмо из своих ран вылизывать», — сказал Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин отметил неготовность антироссийских СМИ отвечать за свои слова
Pr Scr vk.com  / Пресс-служба компании Конкорд

Бизнесмен указал, что прозападные журналисты не готовы отвечать за распространяемые ими материалы. Однако готовы сделать все, чтобы их не привлекли к ответственности.

«Антироссийские СМИ крутятся как ужи на сковородке, за свои слова отвечать не готовы. Сегодня вдруг выяснилось, что The Insider не российское, а латышское СМИ, а журналист, опубликовавший материал, тут же открестился от всего, включая маму с папой. Видимо, это их эсэсовское прошлое всплывает. Я про Латвию, которая фашистов поддерживала», — заключил предприниматель.

Как стало известно ранее, Евгений Пригожин потребовал от издания The Insider 5 млн рублей компенсации морального вреда. Предприниматель заявил, что сведения, размещенные на цифровом ресурсе, не соответствуют действительности, и потребовал их опровержения.

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Все новости / Политика / Евгений Пригожин отметил неготовность антироссийских СМИ отвечать за свои слова
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