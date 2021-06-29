В Петербурге прошла региональная конференция партии «Родина»

Мероприятие состоялось в гостинице «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной.

Как рассказал руководитель регионального отделения партии «Родина» Андрей Петров, конференция была посвящена выдвижению кандидатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

«Здесь соберется актив партии, который у нас составляет совет регионального отделения, и, соответственно, исходя из процедур, прописанных законом, будем выбирать и выдвигать наших кандидатов. <...> Подписи мы ставим согласно закону, на протоколе, который одобрит большинство членов регионального совета, поэтому должны пройти и голосование, и тайное голосование, и всевозможные мероприятия, связанные с выдвижением кандидатов», — подчеркнул он.

Родинцам предстояло пройти необходимые проверки перед выдвижением. Состоящий в партии «Родина» с 2014 года Андрей Самонов рассказал, что на этот раз решил избираться от 214-го округа.

«Если мне будет оказана эта честь, надеюсь, что буду достойно представлять партию на этой кампании», — добавил он.

Ранее, 26 июня, на съезде «Родины» Алексей Журавлев подробно прокомментировал предвыборную программу партии.