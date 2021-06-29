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Украине грозит экологическая катастрофа из-за вырубки лесов

Общество
Украине грозит экологическая катастрофа из-за вырубки лесов
Невские Новости  /  Антоний Киш

Москва, 29 июня. Через несколько десятков лет Украина может превратиться в пустыню из-за бездействия властей, не решающих проблемы окружающей среды. Об этом заявил эколог Александр Соколенко.

Украинский эколог объяснил, что в стране стремительно уменьшается количество лесов, которые вырубают для строительства коттеджей и домов. В этом Соколенко обвинил парламент, который снял мораторий на продажу земли. В результате массированной рубки леса увеличивается интенсивность паводков, мелеют ручьи, исчезают ценные виды рыб.

На Украину надвигается экологическая катастрофа, согласен с выводами эколога политический эксперт Александр Дудчак. По его словам, киевские политики не только не пытаются предотвратить исчезновение лесов, но и наоборот, стимулируют этот процесс.

«Я не знаю, какие у них были мотивы — переживали ли они действительно за состояние украинского леса либо просто завидовали, что их не пустили к кормушке. Важно еще то, что сам Евросоюз настаивает на том, чтобы лес кругляк в необработанном виде беспрепятственно шел в Европу из Украины», — заявил он в беседе с изданием «Госновости».

Дудчак подчеркнул, что при нынешних властях ситуация явно не изменится, и Украину неизбежно ждут катастрофические последствия.

За 25 лет независимости Украина по уровню жизни превратилась в беднейшую страну Европы, ранее заявил украинский политолог Алексей Якубин.. Кроме того, государство до сих пор не может выйти по уровню развития на показатели 1991 года, считает он.

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