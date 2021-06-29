Протурецкие боевики препятствуют работе гуманитарных организаций на северо-западе Сирии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможной гуманитарной катастрофе в контролируемых боевиками районах на северо-западе Сирии. Это случится, если радикальные группировки продолжат создавать помехи для работы различных организаций, которые пытаются доставить жителям региона продовольствие.

Подробности о гуманитарной ситуации в захваченных боевиках районах — в материале от специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Представитель Сирийского Красного Полумесяца (СКП) Халед Хабобати в интервью ФАН сообщил, что недавно отделение организации в Идлибе было захвачено протурецкими боевиками.

По его словам, нападению подверглись офисы филиала СКП и клиника в городах Идлиб и Эриха. Вооруженные группы боевиков взяли штурмом объекты организации, напали на ее сотрудников и волонтеров, а также разграбили медицинское учреждение. Они заявили, что конфискуют все имущество и недвижимость. При этом члены радикальной группировки сообщили, что их действия основываются на постановлении некой «генпрокуратуры».

«Вместе со структурами Организацией Объединенных Наций и Международным комитетом Красного Креста мы несколько раз пытались организовать поставки гуманитарной помощи для мирных жителей на северо-запад страны. У нас имеются все необходимые разрешения от сирийского правительства, но на сегодняшний день контролирующие этот район вооруженные люди и турецкая сторона не ответили на наши запросы. Силы террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) при соучастии протурецких группировок преграждают нам путь», — сказал Хабобати.

При этом он отметил, что защиту сотрудников и собственности Сирийского Красного Полумесяца гарантируют международное гуманитарное право, Женевская конвенция и декрет о создании СКП от 1946 года. Халед Хабобати подчеркнул, что вопросы передачи имущества, роспуска филиалов и любой другой контроль деятельности находится в полномочиях совета директоров Красного Полумесяца, готового ответить на любые запросы или претензии от третьих лиц, как того требует устав организации.

Федеральное агентство новостей /

«Вопиющее нападение на наш филиал в Идлибе и подразделение организации в Эрихе подпадают под категорию военных преступлений и преступлений против человечности. Мы несем ответственность за безопасность наших добровольцев и любые негативные последствия — все, которые произошли или могут произойти — с властями, контролирующими эти районы, и их сторонниками. И мы напоминаем, что военные преступления не имеют срока давности», — сказал представитель СКП.

При этом он отметил, что чуть лучше обстоит работа организации на северо-востоке страны. Гуманитарные организации могут получить доступ к городам Эль-Камышлы и Хасака при поддержке России. Благодаря этому, в регионе недавно появился новый полевой госпиталь, обслуживающий граждан.

Тем не менее, по словам Хабобати, проамериканские боевики группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) организовали блокаду находящихся под контролем правительственных сил районов в провинции Хасака. Входы и выходы туда фактически закрыты, что лишает людей доступа к продовольствию.

Федеральное агентство новостей /

Курдские силы запретили ввоз муки в государственные и частные пекарни, ограничили ввоз продовольствия, а входы в предприятия закрыли бетонными блоками.

В то же время ситуация, при которой Турция полностью контролирует оказание гуманитарной помощи Сирии, по словам Халед Хабобати, неприемлема.

На данный момент представители российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии направили в ООН письмо, в котором отмечается, что из-за сложившейся ситуации единственной альтернативой доставки гуманитарной помощи на северо-запад республики становится только проход конвоев через территорию Турции.

Гуманитарная обстановка в захваченных боевиками регионах ухудшается из-за действий проамериканских и протурецких сил. Ущерб простым сирийцам наносит и политика Анкары: так, например, в настоящее время Турция ограничивает течение реки Евфрат, что становится причиной засухи и в перспективе может навредить сельскохозяйственной отрасли Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.