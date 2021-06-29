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Американские ученые раскрыли секрет «продающей музыки» Баха

Общество
Американские ученые раскрыли секрет «продающей музыки» Баха
 /  Пресс-служба Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Техас, 29 июня. Техасский музыковед Питер Купфер изучил рекламу с музыкой Иоганна Себастьяна Баха, чтобы выяснить, действительно ли она побуждает людей тратить деньги на рекламируемые товары.

Произведения Баха, как и других классических композиторов ушлые маркетологи регулярно используют для того, что умиротворить потребителя. Считает, что звуки немецких симфоний еще и придают престижность рекламируемому товару. И пользу из этого знания извлекают не только в рекламе. Купфер решил выяснить, обоснован был миф о «продающей музыке» и результаты исследования были опубликованы в BACH: Journal of the Riemenschneider Bach Institute. Пока что ясно только одно: никакой маркетологической магии в ни в сюитах, ни в концертах Баха нет.

Ученый изучил 19 рекламных роликов, которые транслировали на американских телеканалах в период с 2009 по 2019 год. Все они были с музыкой Иоганна Себастьяна Баха. Фишка с использованием классической музыки в рекламе при этом пользуется популярностью не нова, так маркетологи уже давно пытаются создать у зрителей ощущение элитности рекламируемого товара или услуги. Но именно Баха применяют, когда хотят убедить потребителей в том, что конкретно эта покупка приведет к более счастливой и здоровой жизни. Парадоксально, но это внушение работает.

Однако профессор Купфер отметил, что заслуга здесь скорее не в таланте немецкого композитора и особенной ауре его музыки, скорее его мелодии уже ассоциируются в массовом сознании с чем-то элитарным, как внедорожники Jeep с автомобилем номер один для искателей приключений и любителей путешествовать, наперекор любому бездорожью.

Ранее пианист Дмитрий Шишкин дал эксклюзивное интервью для ФАН и обсудил интерес российской молодежи к классической музыке, помогают ли социальные сети выстроить диалог между исполнителем и слушателем, а также рассказал, каково давать концерт в оранжерее.

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бах маркетинг влияние музыки
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