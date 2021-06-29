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Мать Тимати оставила комментарий в соцсети победительнице шоу «Холостяк»

Шоу-бизнес
Мать Тимати оставила комментарий в соцсети победительнице шоу «Холостяк»
instagram.com  /  @timatiofficial

Москва, 29 июня. Победительнице шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой, судя по всему, удалось влиться в семью рэпера Тимати. Комментарии девушке в соцсети оставляет не только музыкант, но и его мама.

Модель Екатерина Сафарова, которую многие после финала «Холостяка» называют новой возлюбленной Тимати, сейчас отдыхает на Лазурном берегу во Франции. На своей странице в Instagram девушка опубликовала короткий ролик. В кадре она принимает солнечные ванны на покачивающемся на волнах надувном пирсе. Неожиданно комментарий Сафаровой оставила мать хип-хоп-артиста — Симона Юнусова.

«Я бы уже умерла от такой качки», — иронично написала она.

Модель тут же ответила потенциальной свекрови и написала, что обожает так загорать. Обмен любезностями подтвердил догадки фанатов Тимати — Сафарова уже вошла в семью музыканта и даже начала общаться с его матерью. Сам рэпер после финала «Холостяка» рассыпался в комплиментах победительнице шоу. Он заявил, что Сафарова покорила его на первой же встрече. По словам артиста, он никогда не встречал такой прямолинейной и искренней девушки.

Сама модель в недавнем интервью решила расставить все точки над «i» в вопросах о романе с рэпером. Сафарова заявила, что все еще живет отдельно от Тимати, но довольна тем, как складываются их отношения.

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тимати отношения холостяк шоу Сафарова
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