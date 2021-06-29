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Глава Мозамбика дал слово ликвидировать боевиков в северной провинции Кабу-Дельгаду

Весь мир
Глава Мозамбика дал слово ликвидировать боевиков в северной провинции Кабу-Дельгаду
wikipedia.org  /  Chatham House / CC BY 2.0

Мапуту, 29 июня. Президент Мозамбика Филипе Ньюси выступил на праздновании 46-летия независимости страны. В обращении к нации он пообещал ликвидировать боевиков, терроризирующих северную провинцию страны Кабу-Дельгаду.

По его словам, уже в ближайшее время начнется масштабное наступление союзных сил, которые положат конец бесчинствам бандформирований и принесут мир местным жителям.

«Силы обороны и безопасности при поддержке Сообщества развития Юга Африки и стран-союзников готовят операцию по преследованию боевиков», — заявил Ньюси.

В среду, 23 июня, главы государств, входящих в Сообщество по развитию стран юга Африки (SADC) собрались в Мапуту на внеочередное заседание. Согласно итоговому коммюнике, участники саммита одобрили рекомендацию комитета по политике, обороне и сотрудничеству в области безопасности и утвердили план отправки региональных сил в Кабу-Дельгаду.

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мозамбик кабу-дельгаду
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