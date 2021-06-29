Малькова рассказала о требованиях экс-супруга платить алименты на сына

Москва, 29 июня. Анастасия Малькова высказалась о ситуации, в которой экс-супруг Роман Мальков потребовал с нее алименты на 16-летнего сына Андрея, передает Cosmopolitan.

Известно, что 39-летняя Светлана Малькова недавно развелась с мужем Романом. Ради новоиспеченной избранницы мужчина ушел из семьи, бросив четверых детей. В настоящее время бывший супруг женат на актрисе Анастасии Макеевой.

Сообщается, что Светлана Малькова находится с тремя детьми в Словении. Старший сын 16-летний Андрей проживает с отцом и его новой избранницей. Отмечается, что женщина пришла в негодование, когда узнала, что бывший муж потребовал с нее алименты на старшего сына. По ее словам, Роман Мальков — «не мужик», доказывающий, что изменял, но не бросал детей.

«Сейчас мое желание — полностью отказаться от алиментов. Но не могу, адвокат все-таки работала, должна довести дело до конца, это как не дорисовать картину. Решение по алиментам отменили, потому что вторая сторона, «любящий» отец, не согласен с суммой в 230 евро на ребенка. Бизнесмену она показалась заоблачной, вот 80 евро готов. Более того, с меня потребовали алименты на Андрея. Дело перенесли на конец июля», — рассказала Малькова.

Многие поклонники раскритиковали данную ситуацию, а также высказали слова поддержки многодетной матери.

«Какой тихий ужас. Так и хочется бросить эти несчастные 80 евро этому человеку в лицо и сказать: подавись. Но это просто, где хоть какая-то совесть, понимание простых вещей? Остановите поезд, я сойду»; «Какая мерзость, простите»; «Роман от страсти сошел с ума, что ли? Плохо поступает»; «Женщины, не ссорьтесь из-за такого мужчинки. Он того явно не стоит», — прокомментировали они.

Ранее сообщалось, что Анастасия Макеева напала на бывшую жену Малькова на глазах ее сына.