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Учредителя ростовской фирмы обвинили в государственной измене

  /   Обновлено: 29 июня 2021 19:36
Общество
Учредителя ростовской фирмы обвинили в государственной измене
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Ростов-на-Дону, 29 июня. По распоряжению Ленинского районного суда донской столицы под стражей оказался учредитель фирмы «ДЗ Консалтинг» Александр Деркунский. Его обвиняют в государственной измене.

Как сообщает пресс-служба судов Ростовской области, Деркунский продал программно-аппаратный комплекс, созданный на основе новых технологий, в пользование иностранным спец службам. Далее он организовал серийное производство комплекса не имеющего мировых аналогов за пределами РФ и осуществлял его распространение на коммерческой основе.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что, по мнению заведующей музеем 516-й школы Санкт-Петербурга Галины Андреевой, молодежь можно воспитать в духе патриотизма и любви к Родине даже в эпоху соцсетей и блогов через школьные музеи. 

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