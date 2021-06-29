Учредителя ростовской фирмы обвинили в государственной измене

Ростов-на-Дону, 29 июня. По распоряжению Ленинского районного суда донской столицы под стражей оказался учредитель фирмы «ДЗ Консалтинг» Александр Деркунский. Его обвиняют в государственной измене.

Как сообщает пресс-служба судов Ростовской области, Деркунский продал программно-аппаратный комплекс, созданный на основе новых технологий, в пользование иностранным спец службам. Далее он организовал серийное производство комплекса не имеющего мировых аналогов за пределами РФ и осуществлял его распространение на коммерческой основе.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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