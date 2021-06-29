Руанда и ДРК укрепляют экономическое сотрудничество

Гома, 28 июня. Президент Руанды Поль Кагаме и глава Демократической Республики Конго провели двустороннюю встречу в городе Гома на востоке ДРК. В рамках мероприятия стороны заключили ряд важных соглашений.

Подписанные документы касаются защиты инвестиций, налогообложения и сотрудничества в сфере добычи золота.

«Мы подписали ряд соглашений. Я считаю, что это только начало. Есть много областей, в которых мы можем сотрудничать, чтобы построить прочные отношения, а также создать основу для партнерства между нашими странами», — заявил Поль Кагаме.

После встречи Демократическая Республика Конго проявила заинтересованность в присоединении к Восточноафриканскому обществу.

Символично, что встреча на высшем уровне прошла в городе Гома, который в конце мая заметно пострадал от извержения вулкана Ньирагонго. Тысячи жителей ДРК, спасаясь от удара стихии, нашли прибежище в Руанде, проявившей искреннее участие к беженцам.