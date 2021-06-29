Бывший президент Грузии подался на телевидение

Киев, 29 июня. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил податься на телевидение. Он планирует вести ток-шоу в прямом эфире, сообщают СМИ.

Саакашвили объявлен в розыск на родине и сейчас находится на территории Украины. Говоря о своих планах, политик отметил, что хотел бы провести в Одессе конгресс о будущем Грузии, передает EADaily.

Бывший президент Грузии уже имеет опыт телеведущего. В 2017 году он был лицом программы «Другая Украина». Тогда он заявлял, что будет показывать страну так, как этого не делает ни один канал.

Михаил Саакашвили ранее заявил, что министр культуры Украины Александр Ткаченко «барыжит» разрешениями на строительство в исторических ареалах городов.