Банги, 29 июня. Глава Анголы Жоау Лоуренсу выступил на заседании Совета Безопасности ООН и обвинил боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» в дестабилизации обстановки на территории ЦАР.

Лидер африканской страны заявил, что бандформирования перешагнули «красную черту» и совершили множество ужасающих преступлений, которым нет прощения. Также Лоуренсу выразил обеспокоенность по поводу гуманитарного кризиса, который навис над ЦАР, несмотря на старания местных властей и президента Фостен-Арканж Туадера.

Ранее сообщалось, что президент Анголы призвал к отмене оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем:

«Законноизбранное центральноафриканское правительство нуждается в ресурсах, в том числе и оружии».

Жоуа Лоуренс отметил особый вклад российских инструкторов, которые обучают бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA). При помощи россиян центральноафриканцы смогли разбить радикалов и вернуть под контроль больше 80% территории.