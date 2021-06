Проклятие детских могил: почему католические храмы горят один за другим в Канаде

В конце июня 2021 года в Британской Колумбии сгорели несколько католических храмов. Небывалая летняя жара, которая пришла в западную Канаду из США, тут не при чем. Предполагаемой причиной стало обнаружение массовых захоронений детей индейцев, которых насильно забирали в школы-интернаты, находившиеся под патронажем религиозных организаций.

Многие десятилетия церковь в Канаде помогала «цивилизовывать» аборигенов. Долгие годы шли суды из-за выявленных фактов физического, психического и сексуального насилия. Но май 2021 года принес Канаде по-настоящему страшное открытие.

Историк Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает о том, как это происходило — и к каким последствиям привело.

С христианской любовью в сердце

Как интегрировать диких туземцев, которые живут охотой и рыбной ловлей, в современное общество? В 1879 году в Канаде был опубликован документ, известный по имени его автора как «Доклад Дэвина». Идея заключалась в создании школ–интернатов для индейцев и метисов, где дети будут получать образование и профессиональные навыки. Сеть финансировалась Управлением по делам индейцев правительства Канады и находилась в ведении христианских церквей.

wikipedia.org / Unknown / Public Domain

К 1931 году количество таких интернатов достигло 80, более половины из них находились под патронажем Католической церкви. В послевоенные годы программу начали постепенно сворачивать. Последние такие школы были закрыты в конце XX века. Всего через эти учебные заведения прошло более 150 тысяч детей коренных народов Канады.

С 1990-х годов достоянием общественности стали различные страшные факты обыденных мучений детей в этих учреждениях. В провинции Онтарио в 1992 году по инициативе вождя индейцев было начато расследование событий в школе-интернате Сент-Энн. В течение нескольких лет было опрошено около семисот свидетелей и принято примерно 900 заявлений о физическом и сексуальном насилии, различных издевательствах и подозрительных смертях, произошедших в этой школе с 1941 по 1972 год. Из 74 подозреваемых обвинения были предъявлены семи.

Священный вертеп

Больше всего обвинений в физическом и половом насилии — около трехсот— прозвучало в адрес миссионера Артура Лавуайе. Один из пострадавших заявлял, что в течение трех лет Лавуайе примерно 20–25 раз изнасиловал его, используя святую воду в качестве лубриканта. Привлечь к ответственности миссионера не удалось — он скончался в 1991 году, незадолго до начала расследования.

Четверо бывших работников школы-интерната были осуждены, однако канадская Фемида явно была благосклонна к ним. Две монахини за нанесение телесных повреждений получили условные сроки. Повар Джон Родрик и воспитатель Клод Ламбер были приговорены к 18 и 8 месяцам тюрьмы соответственно.

К судебной ответственности привлекались и бывшие работники других школ-интернатов.

Эпицентром нынешнего конфликта стала канадская провинция Британская Колумбия. Крупнейшим ее городом является Ванкувер (в этой агломерации проживает почти половина населения региона). Она оказывается в центре скандала не первый раз. В 2019 году архиепархия Ванкувера публично назвала имена девяти священнослужителей, которые были осуждены за сексуальное насилие либо против которых были возбуждены иски. Жертвами этого насилия стали 26 детей.

Pr Scr maps.google.com /

И здесь речь идет не только об индейцах.

Как показали дальнейшие события, этот список был далеко не полным. В августе 2020 года против архиепархии Ванкувера был подан новый иск о сексуальном насилии. Главный истец идентифицирован только инициалами К. С. В судебных документах говорится, что священник, ответственный за школу Святого Франциска Ассизского, отец Майкл Конаган, изнасиловал ее, когда она была учащейся школы в 1980-х годах. На момент предполагаемого насилия ей было около 11 лет. Конаган вовремя скончался — через четыре дня после подачи иска. Он не входил в число девяти священнослужителей, названных в 2019 году.

В иске также утверждается, что архиепархия Ванкувера в течение многих лет следовала приказам Ватикана — скрывать все сведения о жестоком обращении в своих приходах.

Архиепархия в Ванкувере не является самостоятельной организацией. Она представлена в высшем органе католической церкви страны — Конференции католических епископов Канады, решения которой утверждаются Ватиканом. В США структура аналогична. Там действует Конференция католических епископов США, зарегистрированная в Вашингтоне, решения которой утверждаются Папой Римским.

Pr Scr vaticannews.va / пресс-служба Ватикана

В декабре 2020 года в Ванкувере всплыли новые случаи. В них фигурировали еще три священника, которые совершили сексуальное насилие над 13 ранее нераскрытыми жертвами. Три этих священника также отсутствовали в изначально опубликованном списке обвиняемых.

Культурный геноцид с благими намерениями

Точное количество детей, погибших за время обучения в школах-интернатах, остается неизвестным — многие записи были уничтожены. Оценки числа жертв Церкви варьируются от 3200 до более 30 тысяч (из ста пятидесяти тысяч прошедших обучение).

Перенаселенность, плохие санитарные условия, плохое отопление и отсутствие медицинской помощи привели к высокому уровню заболеваемости учащихся интернатов гриппом и туберкулезом. Известно, что некоторых школах уровень смертности превышал 60%.

В июне 2008 года премьер-министр Стивен Харпер принес публичные извинения за эти школы от имени правительства Канады и лидеров других федеральных партий в Палате общин.

Комиссия по установлению истины

Чтобы расставить все точки над «i», в Канаде в 2008 году была создана Национальная комиссия по установлению истины и примирению (National Truth and Reconciliation Commission). В 2015 году она опубликовал огромный доклад — шесть томов, около четырех тысяч страниц. Туда вошли показания выживших и исторические документы. Комиссия охарактеризовала деятельность системы школ-интернатов для коренных народов как «культурный геноцид».

В системе школ-интернатов учащиеся столкнулись с множеством злоупотреблений со стороны учителей и администраторов, включая сексуальное и физическое насилие. Индейским детям запрещали разговаривать общаться на своих языках, а вместо имен им присваивали номера.

wikipedia.org / University of the Fraser Valley / CC BY 2.0

Удивительно то, что в XX веке, в стране с демократическими институтами и СМИ все эти безобразия оставались неизвестными властям и общественности. Параллельно с благополучной Канадой существовала еще одна, для индейцев, которых не считали за людей. И о которой обычные люди не знали.

Скелеты в шкафу

Весной и летом 2021 года на территории бывших школ-интернатов в Канаде было обнаружено около тысячи неотмеченных захоронений.

В апреле были обнаружены 104 могилы в Манитобе, сведения о 78 из них в записях этого учебного заведения, Индейской школы-интерната Брэндона (Brandon Indian Residential School), отсутствуют.

В конце мая в ходе предварительного обследования территории бывшей школы-интерната для индейцев в Камлупсе были обнаружены останки 215 детей, похороненных на этом месте. Эти жертвы пока не опознаны — они относятся к тем детям, сведения о гибели которых скрывались.

Федеральное агентство новостей /

Школа-интернат Камлупса была частью системы образования для индейцев. Расположенная в Британской Колумбии, она когда-то была крупнейшей школой-интернатом в Канаде. Школа была основана в 1890 году и действовала до 1969 года, находясь в ведении Католической церкви (архиепархия Ванкувера).

Именно школа в Камлупсе была показана в документальном телефильме «Глаза детей» (1962 год). Лента рассказывает о том, как четыре сотни учащихся готовятся к встрече рождества. Но там были показаны милые, пасторальные картинки — индейские дети учатся, танцуют, играют…. Подлинное лицо школы документалисты не увидели и не показали.

Федеральное агентство новостей /

Во время съемок в интернате работал Джеральд Матье Моран. Позже, в 1990-х годах, он был обвинен в нескольких десятках преступлений на сексуальной почве, совершенных в Камлупсе. Он признал себя виновным и провел всего три года в тюрьме. Другая бывшая ученица этой школы рассказала на судебных слушаниях, что еще один сотрудник интерната имел привычку приходить ночью с фонариком в общежитие для девочек, где выбирал себе очередную жертву.

Комиссия по установлению истины и примирению получила информацию о пятидесяти смертельных случаях, произошедших в учреждении Камлупса. По словам Мэри Эллен Тюрпел-Лафонд, которая занимается этими вопросами в Университете Британской Колумбии в Ванкувере, существуют огромные проблемы с историческими записями. Часть этих документов хранится у католических организаций, которые не собираются их публиковать.

В июне 2021 года архиепархия принесла Первым нациям Канады официальные извинения за свою роль в системе школ-интернатов.

This is really disgusting @redeemerparish.



Pastor Owen Keenan wants Canadians to thank the church for “the good that was done” in residential schools???



The Church is NOT THE VICTIM. pic.twitter.com/MnttPngAGd — AJ Marchese ???? (@AJMarchese13) June 21, 2021

Архиепископ Джон Майкл Миллер заявил, что «Церковь, несомненно, ошибалась в проведении государственной колониальной политики, которая привела к опустошительным последствиям для детей, семьи и сообщества».

With renewed calls today for the Catholic Church to apologize to residential school survivors, at least one archbishop is doing just that.



Here is the final part of an exclusive interview with Vancouver Archbishop Michael Miller. pic.twitter.com/gB8JUf1hTX — APTN News (@APTNNews) June 11, 2021

А 21 июня, когда Канада отмечала Национальный день коренных народов, ночные пожары практически одновременно уничтожили две католические церкви в Британской Колумбии. Церкви находились примерно в 40 километрах друг от друга, а их возраст насчитывал свыше 100 лет. Церковь Святого Григория была построена в 1910 году, а Святейшее Сердце — в 1911 году.

Вскоре, в июне, 715 безымянных могил обнаружили в провинции Саскачеван. А через несколько дней в Британской Колумбии сгорели еще два католических храма.

Федеральное агентство новостей /

Вряд ли на этом цепь страшных находок не завершена. Георадары позволят вытащить на белый свет многие закопанные тайны.

Prime Minister Justin Trudeau said he asked the pope to come to Canada to apologize for the Catholic Church's role in running residential schools for indigenous children, after nearly 1,000 bodies were found in two mass graves https://t.co/BT7OKjcrsj pic.twitter.com/X2gxNt5Nqb — Reuters (@Reuters) June 26, 2021

Конечно, государство выплатило компенсации, а католическая церковь в Канаде принесла извинения за свою роль в функционировании системы школ-интернатов, которая фактически превратились в инструмент геноцида индейцев. Но на искреннее раскаяние это не похоже: масса фактов преступлений скрывается, виновные умерли собственной смертью, либо получили символические сроки.

Сожженные храмы не вернут погибших индейских детей, но они должны напомнить католической церкви, что та еще не заплатила по всем счетам.