Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 20:08
20:04
Экономика
Тестировать цифровой рубль будут 12 российских банков
20:03
Общество
Минобрнауки России выпустило рекомендации по проведению выпускных в вузах
20:02
Политика
Европарламент внес в черный список членов наблюдательной миссии в Крыму
20:01
Политика
Глава израильского МИД впервые в истории совершил визит в ОАЭ
20:00
Весь мир
Проклятие детских могил: почему католические храмы горят один за другим в Канаде
19:57
Политика
Клим Жуков пристыдил Чехию за вздор о «предводителях троллей» в посольстве России
19:56
Наука
Астрономы установили, когда во Вселенной появились самые первые звезды
19:55
Экономика
Экономисты считают, что прямая линия с Путиным может повлиять на состояние рубля
19:53
Весь мир
«Они убивают меня»: в Великобритании шесть полицейских избили мужчину до смерти
19:53
Армия
Баранец раскрыл хитрую авантюру Киева со «старым корытом» в Черном море
Все новости

В России выпущено в оборот 36,7 млн комплектов вакцин от коронавируса

Общество
В России выпущено в оборот 36,7 млн комплектов вакцин от коронавируса
Федеральное агентство новостей  / 

Совокупное количество выпущенных в гражданский оборот четырех российских вакцин от COVID-19 составило 36,7 миллиона комплектов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России, передает корреспондент ФАН.

Глава Минпромторга напомнил, что сегодня в России выпускаются четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В их производстве задействованы 12 площадок.

«Как и планировали, продолжаем наращивать объемы производства. Буквально вчера обновлены подекадные планы, согласно которым в июле планируется произвести в общей сложности около 30 млн комплектов доз вакцин. Будем стремиться дальше идти по нарастающей, в том числе за счет подключения новых площадок», — заявил Мантуров, выступая с докладом.

Глава Минпромторга отметил, что ведомство совместно с Минздравом контролирует темпы вакцинации и запасы вакцин в регионах.

«На сегодняшний день запас составляет около 8 миллионов комплектов», — отметил министр.

В России выпущено в оборот 36,7 миллиона комплектов вакцин от коронавируса
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Мантуров также оценил возможности обеспечения всех нуждающихся пациентов антиковидными лекарственными препаратами.

«Несмотря на повышение спроса, рисков перебоев в поставках мы не видим. Сформированные у производителей и дистрибьюторов запасы позволяют как покрывать текущую потребность, так и оперативно реагировать на поступающие от регионов дополнительные заявки. Фармкомпании полностью обеспечены сырьем и при необходимости готовы быстро нарастить объем выпуска», — подчеркнул глава ведомства.

В июне еженедельное производство антиковидных лекарств, по информации министра, составило примерно 470 тысяч условных упаковок, что позволяет удовлетворить потребности в препаратах как медицинских стационаров, так и аптечных сетей.

Не вызывает беспокойства и ситуация с обеспечением потребителей средствами индивидуальной защиты, концентраторами кислорода, а также медицинским кислородом.

«Сегодня 137 предприятий в 64 субъектах суммарно производят около 2 тысяч тонн кислорода в сутки. Есть резервы для наращивания выпуска еще минимум на 400 тонн кислорода», — добавил глава Минпромторга.

Он отметил, что потребности регионов в этой продукции постоянно контролируются. При необходимости межрегиональные поставки кислорода и необходимого оборудования координируются в ручном режиме.

Заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством Михаила Мишустина состоялось 29 июня. На нем премьер анонсировал запуск с 1 июля углубленной диспансеризации граждан, перенесших ковид. На эти цели регионам будет направлено почти 6 миллиардов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В России выпущено в оборот 36,7 млн комплектов вакцин от коронавируса
денис мантуров вакцина минпромторг рф коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru