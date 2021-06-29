В России выпущено в оборот 36,7 млн комплектов вакцин от коронавируса

Совокупное количество выпущенных в гражданский оборот четырех российских вакцин от COVID-19 составило 36,7 миллиона комплектов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России, передает корреспондент ФАН.

Глава Минпромторга напомнил, что сегодня в России выпускаются четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В их производстве задействованы 12 площадок.

«Как и планировали, продолжаем наращивать объемы производства. Буквально вчера обновлены подекадные планы, согласно которым в июле планируется произвести в общей сложности около 30 млн комплектов доз вакцин. Будем стремиться дальше идти по нарастающей, в том числе за счет подключения новых площадок», — заявил Мантуров, выступая с докладом.

Глава Минпромторга отметил, что ведомство совместно с Минздравом контролирует темпы вакцинации и запасы вакцин в регионах.

«На сегодняшний день запас составляет около 8 миллионов комплектов», — отметил министр.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Мантуров также оценил возможности обеспечения всех нуждающихся пациентов антиковидными лекарственными препаратами.

«Несмотря на повышение спроса, рисков перебоев в поставках мы не видим. Сформированные у производителей и дистрибьюторов запасы позволяют как покрывать текущую потребность, так и оперативно реагировать на поступающие от регионов дополнительные заявки. Фармкомпании полностью обеспечены сырьем и при необходимости готовы быстро нарастить объем выпуска», — подчеркнул глава ведомства.

В июне еженедельное производство антиковидных лекарств, по информации министра, составило примерно 470 тысяч условных упаковок, что позволяет удовлетворить потребности в препаратах как медицинских стационаров, так и аптечных сетей.

Не вызывает беспокойства и ситуация с обеспечением потребителей средствами индивидуальной защиты, концентраторами кислорода, а также медицинским кислородом.

«Сегодня 137 предприятий в 64 субъектах суммарно производят около 2 тысяч тонн кислорода в сутки. Есть резервы для наращивания выпуска еще минимум на 400 тонн кислорода», — добавил глава Минпромторга.

Он отметил, что потребности регионов в этой продукции постоянно контролируются. При необходимости межрегиональные поставки кислорода и необходимого оборудования координируются в ручном режиме.

Заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством Михаила Мишустина состоялось 29 июня. На нем премьер анонсировал запуск с 1 июля углубленной диспансеризации граждан, перенесших ковид. На эти цели регионам будет направлено почти 6 миллиардов рублей.