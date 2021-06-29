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Пострадавшие от урагана жители Мордовии получат помощь от республики

Общество
Пострадавшие от урагана жители Мордовии получат помощь от республики
pixabay.com  / 

Саранск, 29 июня. Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил создать правительственную комиссию и оказать помощь пострадавшим от урагана жителям республики.

В понедельник в Мордовии сильный ветер повредил 107 жилых домов, 101 из которых принадлежит жителям Дубенского района. Пострадавшие получат материальную помощь из резервного фонда главы и резервного фонда правительства республики.

Как сообщили ФАН в региональном МЧС, во многих селах не разрешена проблема с подачей электричества. Без света остаются несколько десятков домов в Старошайговском, Краснослободском, Рузаевском, Инсарском и Дубенском районах.

Ранее ФАН писал о последствиях урагана в Мордовии. Жительница Саранска погибла после падения дерева.

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россия мордовия ураган
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