Пострадавшие от урагана жители Мордовии получат помощь от республики

Саранск, 29 июня. Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил создать правительственную комиссию и оказать помощь пострадавшим от урагана жителям республики.

В понедельник в Мордовии сильный ветер повредил 107 жилых домов, 101 из которых принадлежит жителям Дубенского района. Пострадавшие получат материальную помощь из резервного фонда главы и резервного фонда правительства республики.

Как сообщили ФАН в региональном МЧС, во многих селах не разрешена проблема с подачей электричества. Без света остаются несколько десятков домов в Старошайговском, Краснослободском, Рузаевском, Инсарском и Дубенском районах.

Ранее ФАН писал о последствиях урагана в Мордовии. Жительница Саранска погибла после падения дерева.