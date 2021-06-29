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Объявленный в международный розыск Иван Жданов заочно арестован. События дня

Общество
Объявленный в международный розыск Иван Жданов заочно арестован. События дня
vk.com  /  Иван Жданов

Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество на форуме

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 1 июля примут участие в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии. Как сообщает пресс-служба Кремля, мероприятие состоится в формате видеоконференции. Темой заседания станет научно-техническое сотрудничество государств в эпоху цифровизации.

Голикова заявила, что прививаться надо без учета результатов теста на антитела

Объявленный в международный розыск Иван Жданов заочно арестован. События дня
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Прививаться от коронавируса нужно даже при наличии антител, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас применяется преимущественно препарат «Спутник V», разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи, однако в апреле в регионы также начали поставлять вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», созданный Центром имени М. П. Чумакова.

Объявленный в международный розыск Иван Жданов заочно арестован

Объявленный в международный розыск Иван Жданов заочно арестован. События дня
vk.com  / Иван Жданов

Суд в столице удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Ивана Жданова. Объявленный в международный розыск фигурант скрывается в европейском государстве. Правоохранители ранее предъявили ему обвинение в неисполнении судебного решения. Материалы о розыске Жданова направлены в Интерпол. Проблемы с законом есть и у отца обвиняемого. Следствие считает, что Юрий Жданов нарушил УК РФ, превысив полномочия. До этого родственник фигурировал в деле о мошенничестве.

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путин лукашенко жданов минздрав голикова вакцинация пандемия коронавирус
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