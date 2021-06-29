Объявленный в международный розыск Иван Жданов заочно арестован. События дня

Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество на форуме Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 1 июля примут участие в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии. Как сообщает пресс-служба Кремля, мероприятие состоится в формате видеоконференции. Темой заседания станет научно-техническое сотрудничество государств в эпоху цифровизации.

Голикова заявила, что прививаться надо без учета результатов теста на антитела duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Прививаться от коронавируса нужно даже при наличии антител, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас применяется преимущественно препарат «Спутник V», разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи, однако в апреле в регионы также начали поставлять вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», созданный Центром имени М. П. Чумакова.