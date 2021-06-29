Актер из фильма «Брат-2» Александр Дьяченко попал в больницу с коронавирусом

Санкт-Петербург, 29 июня. Актер Александр Дьяченко, известный зрителям по фильму «Брат-2» и сериалу «Мажор», оказался в Мариинской больнице с коронавирусом.

Несколько дней назад артист сообщил на своей странице в Instagram, что у него обнаружили COVID-19. На этот раз Дьяченко опубликовал новый пост со снимком больничной еды. Он сравнил этот рацион с питанием актеров на съемочной площадке.

«Белая палата. Крашеная дверь. Их не показываю, а вот не показать прародителя кинокорма не могу», — написал артист.

Актер поблагодарил поклонников за мощную поддержку и воспользовался ситуацией, чтобы попросить подписчиков оценить его новый трек. Дьяченко занимается не только актерской деятельностью, но и является музыкантом группы ANTIGO. Похоже, пока артист сохраняет позитивный настрой, несмотря на госпитализацию.

«Спасибо еще раз, если услышали. В остальном же все прелестно. Меня штормит», — заключил Дьяченко.

Ранее стало известно о госпитализации звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой. Актриса попала в больницу с подозрением на коронавирус.