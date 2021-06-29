Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 18:42
18:39
Общество
Star Парад с Даной Борисовой. Сергей Рогожин о PR-проектах на эстраде
18:37
Общество
Олег Газманов привился от коронавируса вместе со всей своей семьей
18:33
Общество
Актер из фильма «Брат-2» Александр Дьяченко попал в больницу с коронавирусом
18:30
Происшествия
Тело утонувшего школьника обнаружил нижегородский рыбак
18:30
Общество
Заведения Ростова штрафуют за нарушение коронавирусных ограничений
18:28
Происшествия
Сын главы правительства Ярославской области утопил электромобиль Tesla в пруду
18:28
Происшествия
Суд продлил меру пресечения издевавшемуся над детьми жителю Колпина
18:27
Общество
Туристические объекты Алтайского края проверили на соблюдение эпидемиологических норм
18:25
Политика
В Совфеде РФ назвали причину внезапной вспышки русофобии у властей Чехии
18:25
Весь мир
Самый консервативный член Верховного суда США назвал «ненужным» запрет марихуаны
Все новости

Актер из фильма «Брат-2» Александр Дьяченко попал в больницу с коронавирусом

Общество
Актер из фильма «Брат-2» Александр Дьяченко попал в больницу с коронавирусом
instagram.com  /  @antigoalex

Санкт-Петербург, 29 июня. Актер Александр Дьяченко, известный зрителям по фильму «Брат-2» и сериалу «Мажор», оказался в Мариинской больнице с коронавирусом.

Несколько дней назад артист сообщил на своей странице в Instagram, что у него обнаружили COVID-19. На этот раз Дьяченко опубликовал новый пост со снимком больничной еды. Он сравнил этот рацион с питанием актеров на съемочной площадке.

«Белая палата. Крашеная дверь. Их не показываю, а вот не показать прародителя кинокорма не могу», — написал артист.

Актер поблагодарил поклонников за мощную поддержку и воспользовался ситуацией, чтобы попросить подписчиков оценить его новый трек. Дьяченко занимается не только актерской деятельностью, но и является музыкантом группы ANTIGO. Похоже, пока артист сохраняет позитивный настрой, несмотря на госпитализацию.

«Спасибо еще раз, если услышали. В остальном же все прелестно. Меня штормит», — заключил Дьяченко.

Ранее стало известно о госпитализации звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой. Актриса попала в больницу с подозрением на коронавирус.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер из фильма «Брат-2» Александр Дьяченко попал в больницу с коронавирусом
актер дьяченко мажор коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru