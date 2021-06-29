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Суд продлил меру пресечения издевавшемуся над детьми жителю Колпина

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:31
Происшествия
Суд продлил меру пресечения издевавшемуся над детьми жителю Колпина
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Санкт-Петербург, 29 июня. Колпинский районный суд продлил арест мужчине, угрожавшему топором собственным детям. Подозреваемый пробудет под стражей до 22 декабря.

Защита обвиняемого возражала против продления меры пресечения. Открытое заседание по данному вопросу состоится 13 июля.

По данным следствия, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в порыве ревности захотел испортить жизнь своей супруге. Фигурант лишил детей пищи и воды, а также стал угрожать им холодным оружием. К горлу одного из них он приставлял топор и нож, а другого бросил на кухонный стол.

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