Туристические объекты Алтайского края проверили на соблюдение эпидемиологических норм

Алтай, 29 июня. 12 крупных туристических объектов Алтайского края проверила администрация города и полиция на соблюдения требований антикоронавирусных указов.

Были проинспектированы места в окрестностях озера Ая, а также на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Вследствии осмотра проведена разъяснительная работа с управляющими туристическими базами. Составлено два протокола по выявленным нарушениям, передает "Алтайская Правда".

Республика Алтай, Ставрополье и курорты Краснодарского края возглавили список самых популярных мест для отдыха среди россиян. Опрос был проведен компаниями экосистемы "Сбера".