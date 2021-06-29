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Туристические объекты Алтайского края проверили на соблюдение эпидемиологических норм

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:27
Общество
Туристические объекты Алтайского края проверили на соблюдение эпидемиологических норм
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Алтай, 29 июня. 12 крупных туристических объектов Алтайского края проверила администрация города и полиция на соблюдения требований антикоронавирусных указов.

Были проинспектированы места в окрестностях озера Ая, а также на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Вследствии осмотра проведена разъяснительная работа с управляющими туристическими базами. Составлено два протокола по выявленным нарушениям, передает "Алтайская Правда".

Республика Алтай, Ставрополье и курорты Краснодарского края возглавили список самых популярных мест для отдыха среди россиян. Опрос был проведен компаниями экосистемы "Сбера".

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алтайский край санитарные нормы
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