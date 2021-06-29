В Совфеде РФ назвали причину внезапной вспышки русофобии у властей Чехии

Москва, 29 июня. Прага продолжает искать доказательства причастности Москвы к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году из-за внутриполитического конфликта в стране.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии для издания Baltnews отметил, что между действующим президентом Чехии Милошем Земаном и правительством уже давно назревал конфликт, и сейчас Прага решает его за счет России. Именно поэтому, чешские власти винят российские спецслужбы во взрыве боеприпасов во Врбетице. Тогда в 2014 году возгорание и детонация снарядов уничтожила боеприпасы на общую сумму в один миллион чешских крон.

«Чехия не готова к нормализации отношений с Россией. Дело в том, что это проблема не внешнеполитическая для Чехии, а внутренняя», — заявил Климов порталу Baltnews.

Ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил журналистам, что взрыв на складе в 2014 году устроили с непонятной целью российские спецслужбы. Бабиш потребовал от Москвы компенсации в размере 25 миллионов евро, в ответ на что Кремль включил Чехию в список недружественных стран. Стороны также отослали послов.

Однако, по словам Климова, сами чехи к России относятся хорошо, в отличие от своей власти, которая решила выслужиться перед странами НАТО за счет антироссийских претензий, «высосанных из пальца».

«Эта практика хорошо распространена в странах НАТО. Они считают, что когда кого-то в чем-то обвинили — это якобы уже является доказательством вины», — резюмировал сенатор.

А вот депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что требование чешских властей к Москве компенсировать им сумму взорванных боеприпасов абсурдно, и Прага может рассчитывать только на получение «увесистого пинка».