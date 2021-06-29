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Суд вынес приговор жителю Адыгеи по делу об убийстве

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:33
Происшествия
Суд вынес приговор жителю Адыгеи по делу об убийстве
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области

Майкоп, 29 июня. Суд признал виновным 37-летнего жителя Майкопского района, обвиняемого в убийстве знакомого. Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, осужденный распивал спиртные напитки в домовладении своего знакомого на улице Чернышевского. В какой-то момент между мужчинам завязался спор, который впоследствии перерос в драку. Тогда преступник схватил кухонный нож и нанес множественные удары в область грудной клетки своему оппоненту. От полученных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте.

Следственным отделом по Майкопскому району СУ СКР по Республике Адыгея была собрана необходимая доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к преступлению.

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