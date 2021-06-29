Суд вынес приговор жителю Адыгеи по делу об убийстве

Майкоп, 29 июня. Суд признал виновным 37-летнего жителя Майкопского района, обвиняемого в убийстве знакомого. Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, осужденный распивал спиртные напитки в домовладении своего знакомого на улице Чернышевского. В какой-то момент между мужчинам завязался спор, который впоследствии перерос в драку. Тогда преступник схватил кухонный нож и нанес множественные удары в область грудной клетки своему оппоненту. От полученных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте.

Следственным отделом по Майкопскому району СУ СКР по Республике Адыгея была собрана необходимая доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к преступлению.