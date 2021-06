Самый консервативный член Верховного суда США назвал «ненужным» запрет марихуаны

Вашингтон, 29 июня. Один из самых консервативных и старейших судей Верховного суда Кларенс Томас заявил, что федеральный закон, запрещающий марихуану, «может оказаться ненужным». По его мнению, исполнение законодательства нивелируется «нестабильным» подходом правительства. Об этом сообщает NBS News.

Justice Thomas, one of the US Supreme Court's most conservative justices, says federal laws against marijuana may no longer be necessary. https://t.co/MPg7crkWvV