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Самый консервативный член Верховного суда США назвал «ненужным» запрет марихуаны
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Самый консервативный член Верховного суда США назвал «ненужным» запрет марихуаны

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:28
Весь мир
Самый консервативный член Верховного суда США назвал «ненужным» запрет марихуаны
pixabay.com  / 

Вашингтон, 29 июня. Один из самых консервативных и старейших судей Верховного суда Кларенс Томас заявил, что федеральный закон, запрещающий марихуану, «может оказаться ненужным». По его мнению, исполнение законодательства нивелируется «нестабильным» подходом правительства. Об этом сообщает NBS News.

Томас сделал свое заявление на фоне того, что Верховный суд отказался рассматривать дело в отношении каннабисного диспансера (регулируемые правительством магазины по продаже каннабиса для медицинского использования – прим. ред.) в Денвере, который пытался обжаловать отказ в налоговом вычете, доступный другим видам бизнеса.

По мнению судьи, решение Верховного суда, поддерживающее федеральные законы, запрещающие хранение марихуаны, «устарело».

«Политика последних 16 лет сильно подорвала аргументацию. Нынешний подход федерального правительства — это режим, который одновременно допускает и запрещает местное употребление марихуаны. Это противоречивое и нестабильное положение дел напрягает основные принципы и таит ловушки», — заявил судья.

Хоть марихуана и запрещена на федеральном уровне в США, 36 штатов США разрешают ее употребление в медицинских целях, а 18 из этих штатов разрешают рекреационное употребление. При этом федеральное налоговое законодательство не позволяет бизнесу, который связан с производством и продажей каннабиса, получать соответствующие льготы.

В большинстве стран мира, а также в России выращивание и употребление марихуаны запрещено и преследуются по закону.

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сша верховный суд каннабис федеральный закон
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