Одесса, 29 июня. Патриотичный житель Западной Украины сбежал из Одессы из-за излишней любви местных к России. Петр отметил упадок отечественного курорта и уехал отдыхать в Турцию.

Правда, там ему тоже напоминали о том, что многие украинцы считают Россию своей Родиной, гиды-соотечественники говорят в основном по-русски, а Санкт-Петербург почитают культурной столицей.

За границу Петр решился поехать впервые с 2014 года, до этого времени он с семьей отдыхал только на украинских курортах. Однако отпуск в Одессе в 2021 году настолько не понравился украинцу, что он отказался от идеи «поддерживать отечественного производителя» и уехал в Турцию. Больше всего раздражала патриотичного Петра любовь одесситов к России.

«У меня идет кровь из ушей. У них русские — самые лучшие, у них Путин — это большой человек», — возмущался украинец.

Несмотря на отсутствие качественного сервиса, Петр с семьей регулярно отдыхали в Одессе, однако в нынешнем году чаша терпения жителя Львова переполнилась. Вокруг он видел только грязь и разруху, с каждым годом отдых в Одессе становился дороже. Он отметил отсутствие спасателей на пляже, превращенный в свалку железнодорожный вокзал.

Период «поддержки отечественного производителя» закончился, в Одессу Петр больше «ни ногой», признал украинец. В Турции Петру отдыхать понравилось, несмотря на про-русские настроения даже его соотечественников.