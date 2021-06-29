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Житель Львова разозлился на одесситов из-за их любви к России

Общество
Житель Львова разозлился на одесситов из-за их любви к России
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Евгения Авраменко

Одесса, 29 июня. Патриотичный житель Западной Украины сбежал из Одессы из-за излишней любви местных к России. Петр отметил упадок отечественного курорта и уехал отдыхать в Турцию.

Правда, там ему тоже напоминали о том, что многие украинцы считают Россию своей Родиной, гиды-соотечественники говорят в основном по-русски, а Санкт-Петербург почитают культурной столицей.

За границу Петр решился поехать впервые с 2014 года, до этого времени он с семьей отдыхал только на украинских курортах. Однако отпуск в Одессе в 2021 году настолько не понравился украинцу, что он отказался от идеи «поддерживать отечественного производителя» и уехал в Турцию. Больше всего раздражала патриотичного Петра любовь одесситов к России.

«У меня идет кровь из ушей. У них русские — самые лучшие, у них Путин — это большой человек», — возмущался украинец.

Несмотря на отсутствие качественного сервиса, Петр с семьей регулярно отдыхали в Одессе, однако в нынешнем году чаша терпения жителя Львова переполнилась. Вокруг он видел только грязь и разруху, с каждым годом отдых в Одессе становился дороже. Он отметил отсутствие спасателей на пляже, превращенный в свалку железнодорожный вокзал.

Период «поддержки отечественного производителя» закончился, в Одессу Петр больше «ни ногой», признал украинец. В Турции Петру отдыхать понравилось, несмотря на про-русские настроения даже его соотечественников.

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одесса курорт украинец
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