Житель Кубани зарезал хозяина дома после оскорбления сожительницы

Краснодар, 29 июня. Суд арестовал жителя Гулькевичского района. Он стал подозреваемым в убийстве сельчанина.

По версии следствия, фигурант пришел в гости к потерпевшему, там же находилась сожительница хозяина. Мужчины устроили застолье со спиртными напитками. Пьяный потерпевший стал оскорблять свою возлюбленную, что возмутило гостя. Во время конфликта он схватил нож и 11 раз ударил оппонента в грудь и шею.

Приехавшие медики зафиксировали смерть изрезанного сельчанина.

В Саратовской области произошла ссора между сожителями из-за предложения найти работу. Мужчина ударил возлюбленную за это ножом, а затем пара пошла спать, ночью женщина умерла.