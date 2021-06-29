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Житель Кубани зарезал хозяина дома после оскорбления сожительницы

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:25
Происшествия
Житель Кубани зарезал хозяина дома после оскорбления сожительницы
karelia.sledcom.ru

Краснодар, 29 июня. Суд арестовал жителя Гулькевичского района. Он стал подозреваемым в убийстве сельчанина.

По версии следствия, фигурант пришел в гости к потерпевшему, там же находилась сожительница хозяина. Мужчины устроили застолье со спиртными напитками. Пьяный потерпевший стал оскорблять свою возлюбленную, что возмутило гостя. Во время конфликта он схватил нож и 11 раз ударил оппонента в грудь и шею.

Приехавшие медики зафиксировали смерть изрезанного сельчанина.

В Саратовской области произошла ссора между сожителями из-за предложения найти работу. Мужчина ударил возлюбленную за это ножом, а затем пара пошла спать, ночью женщина умерла.

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алкоголь убийство нож
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