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Уголовное дело возбуждено после смерти девочки при обрушении дома в Новосибирске

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:18
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смерти девочки при обрушении дома в Новосибирске
 /  Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу

Новосибирск, 29 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека после гибели школьницы.

Инцидент произошел в строящемся многоэтажном доме на границе Октябрьского и Дзержинского районов. Уточняется, что обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

В результате происшествия погибла 13-летняя девочка. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали, что подросток получила несовместимые с жизнью травмы.

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