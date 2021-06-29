Уголовное дело возбуждено после смерти девочки при обрушении дома в Новосибирске

Новосибирск, 29 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека после гибели школьницы.

Инцидент произошел в строящемся многоэтажном доме на границе Октябрьского и Дзержинского районов. Уточняется, что обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

В результате происшествия погибла 13-летняя девочка. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали, что подросток получила несовместимые с жизнью травмы.