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Верховная Рада передала контроль над украинскими судами в руки иностранцев

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:12
Политика
Верховная Рада передала контроль над украинскими судами в руки иностранцев
pixabay.com  /  Arek Socha

Киев, 29 июня. Новый закон Верховной Рады о передаче судебной власти иностранцам вызвал бурные обсуждения на Украине.

Верховная Рада Украины возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Сегодня, 29 июня народные депутаты отдали 293 голоса за принятие законопроекта. Согласно закону, ВККС будет состоять из 16 членов. Восемь из них планируют назначить из числа судей или судей в отставке.

Бывший соратник президента Зеленского депутат Александр Дубинский и другие украинские политики обеспокоены решением Верховной рады. Они отмечают фактический переход украинских судов под контроль Запада.

«То есть при голосовании за назначение членов Высшей квалифкомиссии судей решающие голоса передаются т.н. международным экспертам, которые назначаются через грантоедские организации», — объяснил Дубинский.

Больше всего голосов (217) за новый закон отдали депутаты из президентской фракции «Слуга народа». Следом расположились партии «Европейская солидарность» (22 голоса), «За будущее» (13 голосов), «Голос» (15 голосов), «Доверие» (19 голосов). Отказались поддержать документ «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа».

Ранее украинский политолог Алексей Якубин объяснил, почему за 25 лет независимости Украина по уровню жизни превратилась в беднейшую страну Европы.

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украина запад иностранцы судебная власть
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