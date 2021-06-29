Мурашко рассказал об эффективном контроле за применением вакцины «Спутник Лайт»

Москва, 29 июня. Российские врачи наладили фармаконадзор за реакцией на применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Новая вакцина производства НИЦ им. Гамалеи «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот. Специалисты наладили эффективный контроль за реакцией россиян на прививку этим препаратом, сообщил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент препарата «Спутник V». Его рекомендуется использовать в рамках ревакцинации, а также для прививок мигрантам в России.