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Мурашко рассказал об эффективном контроле за применением вакцины «Спутник Лайт»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:24
Общество
Мурашко рассказал об эффективном контроле за применением вакцины «Спутник Лайт»
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Москва, 29 июня. Российские врачи наладили фармаконадзор за реакцией на применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Новая вакцина производства НИЦ им. Гамалеи «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот. Специалисты наладили эффективный контроль за реакцией россиян на прививку этим препаратом, сообщил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент препарата «Спутник V». Его рекомендуется использовать в рамках ревакцинации, а также для прививок мигрантам в России.

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