В программу капремонта в Дагестане попали недавно построенные дома

Махачкала, 29 июня. В региональную программу капремонта многоквартирных домов (МКД) в Дагестане изначально были внесены строения, не нуждавшиеся в реконструкции. Финансовое обеспечение этих работ также не было прописано в программе, признали в дагестанском фонде капремонта.

По словам заместителя руководителя организации Салама Гасайниева, как тогда, так и сейчас в республике не проводится мониторинг состояния МКД, из-за чего отсутствуют достоверные сведения о домах, нуждающихся в ремонте.

Изначально региональная программа капремонта была разработана и утверждена в 2014 году на период до 2040 года. Тогда в нее попали МКД, которые не нуждались в реконструкции, так как были построено сравнительно недавно. При этом большая часть объектов по программе должна была быть отремонтирована в период с 2017 по 2019 годы, хотя эти работы никак не были обеспечены финансово.

«Когда региональная программа только планировалась, все виды работ по большинству МКД попали на период с 2017 по 2019 годы. При этом финансовое обеспечение тех видов работ, которые предусматривались на это время, не было рассчитано. Управляющие компании просто дали недостоверные сведения об износе домов в 70 или 80%. В итоге большинство домов, кот не нуждаются и сегодня в ремонте, попали на 2017–2019 годы. Деньги никто не рассчитал, техническое состояние — недостоверное, прогнозирование в тот момент не было проведено», — заявил Гасайниев в эфире РГВК «Дагестан».

Он признал, что программа была сформирована с ошибками. Это привело к тому, что при ее актуализации фонд капремонта был вынужден сдвинуть сроки реконструкции части домов с 2017-2019 годов на более поздние сроки. Собственники жилых помещений в этих МКД начали обращаться в суды и выигрывать дела.

«Региональная программа изначально была сформирована коряво. Это нужно признать, этого никто не скрывает», — сказал замглавы фонда.

Ранее ФАН сообщал, что уровень собираемости взносов за капремонт в Дагестане за год вырос до 72%. Это позволит в 2021 году отремонтировать вдвое больше многоквартирных домов, чем было запланировано ранее.