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Крапивина отписалась от Лободы в Instagram после скандала с Киркоровым

Шоу-бизнес
Крапивина отписалась от Лободы в Instagram после скандала с Киркоровым
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 29 июня. Экс-продюсер певицы Светланы Лободы, клипмейкер и режиссер Нателла Крапивина перестала следить за страницей своей бывшей подопечной в Instagram.

Отношения Лободы с продюсером испортились после премии Муз-ТВ, прошедшей 4 июня. Король эстрады Филипп Киркоров и рэпер Дава приехали на церемонию в образе жениха и невесты в сопровождении мужчин, похожих на стриптизеров. Крапивина крайне нелестно и в жесткой форме отозвалась об эпатажном появлении артистов, из-за чего между ней и исполнителем хита «Цвет настроения синий» разгорелся настоящий скандал.

После этих событий клипмейкер объявила, что больше не является продюсером Лободы. Кроме того, Крапивина отметила, что не хочет в будущем иметь отношения к шоу-бизнесу.

Похоже, после прекращения сотрудничества с Лободой продюсер прервала всякое общение с певицей. Режиссер отписалась от исполнительницы в Instagram, хотя следить за страницей звезды можно и без подписки. Лобода же по-прежнему числится в фолловерах Крапивиной.

Бывший продюсер певицы ранее намекнула на союз с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Крапивина опубликовала фото со светской львицей и назвала ее «соучастником преступления».

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Все новости / Шоу-бизнес / Крапивина отписалась от Лободы в Instagram после скандала с Киркоровым
лобода звезды крапивина
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