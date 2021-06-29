СК начал проверку после издевательств пьяного тренера над спортсменками в поезде

Балаково, 29 июня. Следователи заинтересовались инцидентом, который произошел в одном из вагонов поезда. По данным источника ФАН, пьяный тренер спортшколы издевалась над подопечными.

Юные спортсменки вместе с наставницей возвращались с соревнований «Черноморская чайка», которые проходили в Сочи. Женщина заставляла воспитанниц делать шпагат на верхней полке, обзывала их и грубила другим пассажирам, которые вызвали начальника поезда и полицию.

В спортшколе организована служебная проверка по факту случившегося. По ее результатам по отношению к тренеру будут приняты необходимые меры.