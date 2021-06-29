Скончавшийся режиссер Шатров снял последний клип певицы МакSим

Москва, 29 июня. Клипмейкер Вадим Шатров, который скончался от последствий COVID-19, снял последнее музыкальное видео для певицы МакSим, находящейся в коме.

Как сообщил источник ФАН из близкого окружения исполнительницы хита «Нежность», МакSим очень тепло относилась к покойному Шатрову. Хотя режиссер не был для певицы близким человеком, их связывало совместное творчество. Шатров снял для знаменитости пять клипов, в том числе и музыкальное видео на песню «Спасибо», опубликованное на YouTube 25 марта.

Съемки этого клипа состоялись 20 февраля. Именно тогда МакSим и Шатров виделись в последний раз, поэтому клипмейкер не мог заразить певицу коронавирусом.

Исполнительница пожаловалась подписчикам в Instagram, что 11 июня почувствовала первые признаки простуды. МакSим сдала тест на коронавирус, но он дал отрицательный результат. Затем у певицы поднялась температура, и ее госпитализировали с пневмонией, при этом COVID-19 не подтвердился.

Знаменитость ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. По данным СМИ, у МакSим, находящейся в тяжелом состоянии, 80% поражения легких.

О смерти Вадима Шатрова сообщила его жена Жанна Карабалаева. По ее словам, у клипмейкера было поражение 55% легких.