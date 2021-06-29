Власти самопровозглашенного Косово расширяют требования к Сербии

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти объявил, что окончательным соглашением с Сербией может быть только такое, в котором помимо взаимного признания будет оговорено и членство Приштины в ООН.
Косовский политик выступил на заседании главного совета своей партии «Самоопределение». Курти подчеркнул, что юридически обязательный к исполнению документ, подписанный с Белградом, должен иметь форму и содержание международного соглашения «в соответствии с требованиями и целями Венской конвенции о праве международных договоров».
«Для Косово окончательное соглашение — это то, которое не отделяет признание Сербией от членства Косово в ООН. Соглашение, в котором будет только признание (независимости Косово) Сербией без вступления в Организацию Объединенных Наций или предложение места в составе ООН в обмен на признание Сербией, так же существует, но не станет окончательным решением вопроса», — заявил Курти.
Премьер-министр заявил, что разговор идет «не о статусе Косово, а о статусе отношений между Косово и Сербией», и добавил, что переговорный процесс «не может продолжаться бесконечно», но должен основываться на «равноправной позиции двух стран».
«Независимость Косово — это компромисс, который должен быть внесен в новую резолюцию Совета Безопасности ООН, но этого так и не произошло. Мы как суверенное правительство, 13 лет назад провозгласили независимость. Первые четыре года миссию по борьбе за нее осуществлял и возглавлял Питер Фейт (голландский дипломат , ранее служивший специальным представителем Европейского Союза (EUSR) и Международный гражданский представитель в Косово. — Прим. ФАН), а план Марти Ахтисаари находился в центре внимания уже 13 лет », — сказал Курти.
Как показывает ситуация в сербской провинции, проалбанские власти не намерены соблюдать ни один из подписанных ранее документов. Приштина только выдвигает в одностороннем порядке все новые требования для Белграда.
Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах заявление Курти прокомментировал политический аналитик Синиша Лепоевич. Он который подчеркнул, что игра Приштины — не более, чем уловка, чтобы потянуть время.
«Так называемые переговоры — уже давно в блокаде, с того момента, как Курти пришел к власти. Албанская власть в Косово находится в глубоком политическом кризисе по причине разрушения единства и взаимного непонимания между ее лидерами. И сейчас она пытается «купить время» попытками поставить новые условия, которые не имеют никакого смысла, но используются как предлог для актуальной власти Косово. Ведь у нее, по сути, нет ни идеи, ни сил.
Их политические защитники, прежде всего США и ЕС, пытаются искусственно удержать хотя бы внешнюю форму диалога, в котором при этом ни о чем нельзя говорить и который не ведет ни к чему. Мы видим, что все это пустая трата времени», — подчеркнул эксперт.
По мнению Лепоевича, Курти следует одной старой формуле Хашима Тачи — согласно которой «компромисс» несет в себе только независимость Косово. Об этом в свое время твердила и администрация Била Клинтона. А конечной целью признания должно было быть объединение южной сербской провинции с Албанией.
«Но на данный момент нет ничего из этого, и мы возвращаемся к началу, к той ситуации, что была 20 лет назад. Все возвращается на круги своя, и теперь власть Альбина Курти на своем пути делает все, чтобы отвлечь внимание и заморозить ситуацию, чтобы продлить дни своего существования.
Это все старые идеи — признание, вхождение в ООН... это все бессмысленные вещи. Если Сербия признает так называемую независимость Косово, это ничего не значит для членства в ООН, так как решение по этому вопросу может дать только Совбез. Все это знают, но никто не хочет об этом говорить, в том числе и в правительстве Курти.
С другой стороны, ни косовские албанцы, ни некоторые представители власти в Сербии не понимают, что Белград не может решить проблемы Косово, у него нет такой мощи, и в еще меньшей степени ее могут решить албанцы.
Косово — это вопрос обширной геополитической игры, которая еще не закончена. И сегодня мы не можем предвидеть того, как она будет завершена. До этого момента диалог или иные вещи – только обман, растягивание времени и пускание пыли в глаза мировой общественности», — отметил Лепоевич.