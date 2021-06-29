Власти самопровозглашенного Косово расширяют требования к Сербии

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти объявил, что окончательным соглашением с Сербией может быть только такое, в котором помимо взаимного признания будет оговорено и членство Приштины в ООН.

Косовский политик выступил на заседании главного совета своей партии «Самоопределение». Курти подчеркнул, что юридически обязательный к исполнению документ, подписанный с Белградом, должен иметь форму и содержание международного соглашения «в соответствии с требованиями и целями Венской конвенции о праве международных договоров».

«Для Косово окончательное соглашение — это то, которое не отделяет признание Сербией от членства Косово в ООН. Соглашение, в котором будет только признание (независимости Косово) Сербией без вступления в Организацию Объединенных Наций или предложение места в составе ООН в обмен на признание Сербией, так же существует, но не станет окончательным решением вопроса», — заявил Курти.

wikipedia.org / Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo / Public Domain

Премьер-министр заявил, что разговор идет «не о статусе Косово, а о статусе отношений между Косово и Сербией», и добавил, что переговорный процесс «не может продолжаться бесконечно», но должен основываться на «равноправной позиции двух стран».

«Независимость Косово — это компромисс, который должен быть внесен в новую резолюцию Совета Безопасности ООН, но этого так и не произошло. Мы как суверенное правительство, 13 лет назад провозгласили независимость. Первые четыре года миссию по борьбе за нее осуществлял и возглавлял Питер Фейт (голландский дипломат , ранее служивший специальным представителем Европейского Союза (EUSR) и Международный гражданский представитель в Косово. — Прим. ФАН), а план Марти Ахтисаари находился в центре внимания уже 13 лет », — сказал Курти.

Как показывает ситуация в сербской провинции, проалбанские власти не намерены соблюдать ни один из подписанных ранее документов. Приштина только выдвигает в одностороннем порядке все новые требования для Белграда.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах заявление Курти прокомментировал политический аналитик Синиша Лепоевич. Он который подчеркнул, что игра Приштины — не более, чем уловка, чтобы потянуть время.

Федеральное агентство новостей /

«Так называемые переговоры — уже давно в блокаде, с того момента, как Курти пришел к власти. Албанская власть в Косово находится в глубоком политическом кризисе по причине разрушения единства и взаимного непонимания между ее лидерами. И сейчас она пытается «купить время» попытками поставить новые условия, которые не имеют никакого смысла, но используются как предлог для актуальной власти Косово. Ведь у нее, по сути, нет ни идеи, ни сил. Их политические защитники, прежде всего США и ЕС, пытаются искусственно удержать хотя бы внешнюю форму диалога, в котором при этом ни о чем нельзя говорить и который не ведет ни к чему. Мы видим, что все это пустая трата времени», — подчеркнул эксперт.

По мнению Лепоевича, Курти следует одной старой формуле Хашима Тачи — согласно которой «компромисс» несет в себе только независимость Косово. Об этом в свое время твердила и администрация Била Клинтона. А конечной целью признания должно было быть объединение южной сербской провинции с Албанией.