Перечислены наиболее подходящие для россиян туристические направления внутри страны

Санкт-Петербург, 29 июня. Представители российской туриндустрии перечислили самые популярные направления для отдыха взрослых и детей внутри страны.

Азовское море — это самая недооцененная путешественниками локация, убеждена общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад Ирина Семенова. Туристам доступны огромные пляжи.

«У меня топ-1 — это Азовское море. Города с историей — Астрахань и Самара», — отметила Ирина Семенова в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

К тому же путешественникам стоит обратить внимание на такое направление, как Карелия, посоветовала кандидат экономических наук, создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова. Кроме того, можно отправиться на Байкал. Такое направление подходит как для зимнего, так и для летнего отдыха. Анисия Евдокимова также выделила для себя курорты Кузбасса и Камчатки.

Россиянам ранее рассказали об особенностях путешествий без прививки в условиях пандемии коронавируса. Обстановка постоянно меняется. Если сейчас для поездки в одну страну не требуется прививка, это не значит, что так будет всегда, отмечают эксперты.