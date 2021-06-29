Ковид-диссидент Валерий Рашкин, вероятно, стремится оказывать негативное влияние на восприятие обществом целесообразности вакцинации. Вместе с коллегой по КПРФ, депутатом Денисом Парфеновым, они устроили очередную антипрививочную акцию. В беседе с корреспондентом ФАН политолог Сергей Карнаухов задался вопросом, почему глава столичного горкома компартии до сих пор избегал уголовной ответственности за подобную деятельность.



По информации СМИ, коммунисты устроили несогласованный митинг возле здания администрации президента в Москве. Претензии Рашкина главным образом связаны с вопросами «принудительной» вакцинации граждан. Ранее, 15 июня, главный санитарный врач Москвы обязала работодателей вакцинировать 60% сотрудников, занятых в сфере торговли, общепита, работников почты, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.



Соответствующие меры были приняты в ряде других сфер, связанных с тесным взаимодействием с общественностью. Помимо столицы, они распространяются на Московскую область и некоторые другие регионы. В целом вакцинация обусловлена необходимостью снижения числа заболеваний и, как следствие, числа смертей от COVID-19 в период обострения пандемии.



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При этом Валерий Рашкин на протяжении последнего года последовательно выступал против внедряемых правительством мер по борьбе с распространением коронавируса. Именно под его началом московские коммунисты организовывали незаконные митинги, на которые приходили люди без индивидуальных средств защиты. Последней акцией такого типа стала «депутатская встреча» в Новопушкинском сквере Москвы. Из-за действий главы столичного горкома КПРФ были задержаны около 10 человек.

По мнению Сергея Карнаухова, Рашкин таким образом несколько раз нарушал уголовное законодательство и пренебрежительно относился к здоровью окружающих. Например, он неоднократно выступал на публике с видным кашлем, это один из симптомов коронавируса.

«Последние акции — он там при всех кашлял. Ему еще задавали вопрос, болен ли он, а он говорил, что не болен. Вот в результате через несколько дней он оказался в ковидном отделении больницы, где достаточно тяжело болел. Врачи с трудом его поставили на ноги, выписали со статусом не совсем здорового человека, потому что COVID-19 требует глубокого и длительного лечения», — напомнил эксперт.

Подобные провокации со стороны одного из ключевых представителей КПРФ невозможно назвать допустимыми, поскольку речь идет о целенаправленной кампании по дискредитации вакцинации в России.

«Уверенности, что Рашкин абсолютно здоров сейчас, нет никакой. В этой связи возникает вопрос, до каких пор в отношении этого человека не будет применяться действующее уголовное законодательство? Он по каким-то непонятным причинам ответственности избегает. Вероятно, вопросы к нему должны предъявлять уже не на уровне КПРФ, а силовики», — убежден Карнаухов.

Ранее ФАН рассказывал, что проводимые ковид-диссидентом Рашкиным «встречи с избирателями» подвергают опасности жизнь и здоровье москвичей.