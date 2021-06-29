ФАН узнал, почему сын Зайцева возненавидел бывшего директора отца Головина

Скандалы вокруг имени Зайцева продолжают разрастаться. Егор Зайцев, нынешний директор Дома моды Вячеслава Зайцева, утверждает, что возникшие скандалы вокруг дома — инсинуации заместителя директора Николая Головина. При этом сотрудники утверждают, что Егор сам во всем виноват, окружив себя непонятными людьми, а Головин — последний, кто был способен спасти этот дом.

«Егор никогда не терпел талантливых людей рядом со своим отцом. А Головин — талантливый бизнесмен. При нем началось возрождение дома, он заключил несколько выгодных контрактов. Идея с ведущим в шоу «Модный приговор» тоже принадлежит ему, он и договаривался. Тогда рейтинг дома снова поднялся, и мы смогли монетизировать коллекции Вячеслава Михайловича», — утверждает источник в Доме моды.

По словам источника, Егор сделал все, чтобы выгнать Николая Головина. В итоге тот ушел в 2013 году — и все разом рухнуло. Последние из могикан, начинавшие в Зайцевым в начале 80-х, уволились в 2020 году. Перед этим им год не выплачивали заработную плату.

«Потом появился Расул Ахмедов, который никакого отношения ни к модной индустрии, ни к производству одежды не имеет. Не понимает в этом деле совсем ничего. Зато отъявленный грубиян: начал кричать на старых заслуженных работников дома. Ну все и уволились», — отмечают в Доме моды.

Источник считает, что сам Егор не в состоянии поднять дом, так как у него все только в проектах, а что необходимо сделать, он не знает, так как является, как и его отец, талантливым художником, но не бизнесменом. Возможно, все закончится просто распродажей здания. Тем более давно ходят слухи о его сносе. Здание выбивается из архитектурного ряда, обветшало с 1981 года, так как никогда не проводился капитальный ремонт.

Ранее ФАН сообщил, что в этом году в школу моделей Вячеслава Зайцева не поступило ни одного заявления на обучение. Многие это связывают с потерей престижа модного дома.