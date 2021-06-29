Экономисты считают, что прямая линия с Путиным может повлиять на состояние рубля

На фоне прямой линии с Владимиром Путиным как рубль, так и весь российский финансовый рынок могут получить ориентиры для дальнейшего движения. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экономистов, вчерашний день нефть завершила снижением. Они отмечают, что это первое снижение чуть ли не за две недели.

«С отметки 75,50 опустилась до отметки 74. Сегодня в ходе утренних торгов также продолжает торговаться в районе 74 долларов за баррель», — говорят эксперты.

В качестве негативного фактора для нефти аналитики отмечают опасения касательно распространения нового штамма коронавируса «Дельта плюс».

«Штамм является более заразным. Сейчас в Великобритании отмечается очередной рост заражений, максимальный с 30 января. Великобритания в июле собиралась отменять все антиковидные ограничения, но из-за вспышки меры будут действовать дальше. Также Гонконг, Испания, Португалия ограничили пассажирские рейсы. В ряде городов Австралии введены меры изоляции, чтобы не допустить новых вспышек заболевания. Это может оказать негативное влияние на восстановление спроса на энергоносители, из-за чего цены на нефть могут оказаться под давлением», — объясняют эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Экономисты подчеркивают, что сейчас основной фокус внимания участников рынка направлен на заседание ОПЕК, которое состоится 1 июля.

«Сегодня пройдет встреча технического комитета, на которой обсудят текущую ситуацию, будут выноситься предложения по дальнейшей стратегии ОПЕК», — сказали они.

Эксперты поясняют, что существует прогноз, при котором в августе дефицит нефти может составить 1,7 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом квартале уже 2,2 миллионов баррелей в сутки.

«Участники рынка прогнозируют, что увеличение добычи на август может составить от 500 до 1 миллиона баррелей в сутки. Итоговое решение мы узнаем только 1 июля. Участники рынка будут ждать конкретики, но действия ОПЕК могут быть более агрессивными с точки зрения повышения. Это может успокоить, охладить рынок нефти», — объясняют они.

Аналитики отмечают, что нефть пока остается на достаточно высоких отметках.

«Восходящая тенденция к росту продолжает оставаться актуальной. На данный момент пока актуальным выступает диапазон от 73 до 76 долларов за баррель», — говорят эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению аналитиков, золото продолжает находиться в диапазоне примерно 1770–1790. Эксперты пояснили, что на металл могут повлиять несколько факторов.

«Сегодня в ходе утренних торгов оно пыталось немного опуститься, но основная граница проходит в районе отметки 1760. Пока что золото сохраняет нейтральную динамику. Тут все ждут данных из США. Доллар на мировой арене выглядит пока достаточно стабильно. При этом доходности десятилетних государственных облигаций продолжают оставаться стабильными в районе отметки 1,5%. Золото стабилизировалось после падения, которое было две недели назад. Сейчас оно находится в балансе. Данные по безработице определят дальнейшую динамику. Также помимо данных США на динамику золота может повлиять появление новых негативных новостей о коронавирусе», — объясняют экономисты.

Что касается рубля, то вчерашнюю торговлю он провел в позитивном ключе и смог немного укрепиться в районе отметки 72,10. Как говорят специалисты, определенную поддержку рублю оказывают достаточно высокие цены на нефть.

«Вчера был один из пиковых дней по выплатам в ходе налогового периода. Сейчас налоговый период подходит к концу. На этом фоне рубль тоже начинает слабеть. Также динамика доллара на мировом рынке тоже немного давит на рубль. Тем не менее он пока что выглядит достаточно стабильным, значимых поводов для роста и ослабления рубля нет», — считают они.

Эксперты отмечают, что участники рынка ожидают завтрашней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

«Исходя из заявлений и выступлений нашего президента, рынок будет реагировать на информацию, рубль, да и вообще весь российский финансовый рынок на этом фоне может получить какие-то определенные ориентиры и драйверы для движения. Пока рубль находится в балансе. Диапазон от 72 до 73,30 остается актуальным», — заключили экономисты.

Федеральное агентство новостей /

Ранее китайский эксперт назвал дедолларизацию России насмешкой над США. Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь уверен, что отказ России от доллара слабо отразится на стране, потому что статус рубля как законного платежного средства является стабильным, а объемы торговли между Москвой и Вашингтоном слишком малы.