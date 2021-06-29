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В минобороны Нидерландов заявили об «опасной ситуации» с истребителями ВКС РФ

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:33
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Армия
В минобороны Нидерландов заявили об «опасной ситуации» с истребителями ВКС РФ
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Амстердам, 29 июня. Российские истребители создали «опасную ситуацию» в Черном море. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов.

Согласно сообщению, якобы небезопасный инцидент связан с тем, что самолеты ВКС РФ пролетели слишком близко к фрегату Evertsen. По словам голландских военных, так называемое «запугивание» со стороны «вооруженных до зубов» российских истребителей продолжалось в течение нескольких часов.

Днем ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса приступили к совместным с ВМС Украины масштабным учениям Sea Breeze. По словам командующего ВМСУ Алексея Неижпапа, маневры направлены на повышение безопасности в регионе.

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