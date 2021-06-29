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«Слепой политический инструмент»: радиостанции ЦАР осудили вброс New York Times

Весь мир
«Слепой политический инструмент»: радиостанции ЦАР осудили вброс New York Times
flickr.com  /  @Adam Jones

Банги, 29 июня. Крупнейшие центральноафриканские радиостанции Lengo Sango, Maria и Bangui FM прокомментировали статью The New York Times о деятельности российских инструкторов в ЦАР.

Журналисты западного информационного издания голословно обвинили россиян в якобы совершенных ими преступлениях против мирного населения страны. Однако африканские СМИ полностью опровергли эти безосновательные заявления.

Представители местных изданий выразили недоумение по поводу деятельности NYT.

«Вчера газета New York Times выпустила статью, основанную на недавнем докладе ООН по ЦАР. Несложно понять, что данное агентство является безмолвным и слепым политическим инструментом в руках западного руководства», — сообщили в эфире Lengo Sango.

А также корреспонденты радиостанции назвали ответственных за дестабилизацию обстановки в регионе. По их мнению, именно США, Франция и ООН выступают главными спонсорами и союзниками разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены»:

«ООН, вместе с Францией и США открыто поддерживают остатки бандформирований и вовсе не заинтересованы в установлении мира и порядка в ЦАР».

Ранее центральноафриканцы обеспокоились попытками западных стран очернить имидж правительства государства и россиян, которые обучают бойцов Вооруженных сил республики (FACA). Однако подобная деятельность, как правило, вызывала только обратную реакцию, 8 мая жители ЦАР вышли на митинг в поддержку специалистов из РФ.

Даже пресс-секретарь России Дмитрий Песков не оставил подобные нападки без комментария. Он назвал голословные обвинения ангажированных СМИ в адрес отечественных специалистов клеветой.

«Они не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах. Это очередная ложь», — объяснил Песков журналистам.

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