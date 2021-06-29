Глава «Сильной России» назвал методы борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации

Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков назвал ФАН методы борьбы с поддельными сертификатами о прививке от COVID-19. Среди них — видеоконтроль за медперсоналом, задействованным в вакцинации, и возбуждение уголовных дел.

Цветков подчеркнул, что общественная организация неоднократно била тревогу, обращала внимание Минздрава, правоохранительных органов и общественности на бурно растущий в последние месяцы черный рынок продаж сертификатов о вакцинации, настоящих и поддельных.

«Нужно признать, что власти сделали правильные выводы и последовала должная реакция, которая привела к очевидным положительным результатам», — отметил собеседник ФАН.

Он также добавил, что Минздрав и правоохранители обратили внимание на проблему черного рынка сертификатов о вакцинации, увидели ее серьезность и массовость.

«Правоохранители начали возбуждать дела и информировать общество об этом, а медики усилили контроль за медперсоналом, задействованным в вакцинации, и активно стали использовать видеоконтроль, — сообщил эксперт. — Ну и сами жулики увидели, что производство фальшивых справок стало опасным».

antontsvetkov.ru / ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ А.В.ЦВЕТКОВА

По словам главы «Сильной России», мониторинг показывает, что проблема с продажей сертификатов о вакцинации в большей части решена.

«Об успешности противодействия со стороны медицинской системы и правоохранительного блока продаже сертификатов свидетельствует то, что количество реальных предложений о продаже документа с внесением информации в соответствующие базы данных в разы снизилось, — рассказал Цветков. — Сначала в несколько раз выросли цены, а потом распространители просто начали отказывать в продаже сертификатов, большинство перестали этим заниматься».

Руководитель общественной организации уточнил, что остались только небольшие каналы продажи для «своих» с передачей информации из уст в уста.

«При покупке такой услуги, стоит она 5-15 тысяч рублей, надо имитировать процедуру вакцинации, поучаствовать в спектакле: обязательно прийти в медицинский кабинет, пройти всю процедуру, но медсестра там изображает постановку вакцины, и это сложно проконтролировать, — сообщил эксперт. — Но таких случаев все меньше, и все сложнее договориться. Важно отметить — эта система работает еще и потому, что среди медицинского персонала немало убежденных антипрививочников, кстати, как и среди чиновников».

Антон Цветков добавил, что сейчас распространяется тренд на получение справки о наличии противопоказаний для прививки.

«Параллельно с этим интернет и Telegram-каналы буквально наводнили предложения о продаже прививочных сертификатов откровенно мошеннического характера, когда человек платит деньги, 3-10 тысяч рублей, и ничего не получает взамен, — заметил глава «Сильной России». —Его просто кидают, даже фальшивый сертификат не присылают».

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный предостерег от фиктивных сертификатов о прививке от COVID-19.