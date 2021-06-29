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Мясников назвал причину ложноотрицательных тестов на COVID-19 у певицы МакSим

Общество
Мясников назвал причину ложноотрицательных тестов на COVID-19 у певицы МакSим
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему ПЦР-тесты на COVID-19 часто показывают ложный результат, как это было с госпитализированной певицей МакSим.

Госпитализация певицы МакSим за последнюю неделю стала резонансной: та трижды сдавала тест на коронавирус и все три раза результат был отрицательным. Однако певицу уже скоро госпитализировали с тяжелым поражением легких. Сейчас за исполнительницу дышит аппарат искусственной вентиляции легких. Поклонники исполнительницы желают ей скорейшего выздоровления, но в то же время встревожены — если тесты не выявляют вирус, то чему верить? Медик и телеведущий Александр мясников в интервью для «Смотри» рассказал, почему тесты «врут».

Мясников поясняет, что медики не всегда берут тест правильно, отчего и результат анализа не точный. Отсутствие профессиональных кадров в пандемию настоящая проблема. Врач напомнил, что и с тестом на антитела все не так очевидно, по западной статистике, около половины результата — ложноположительные.

«Если берешь тест, изволь брать его правильно. В условиях всего этого верить ничему нельзя. Вы что думаете, можно верить результатам на антитела?» — посетовал медик.

Поэтому врачи должны полагаться на клиническую картину, а не на результат сомнительной достоверности, а также перестраховываться и предотвращать случаи передачи инфекции от одного человека к другому в больничных условиях.

Врач также отметил, что средств лечения коронавирусной инфекции по-прежнему нет, так что медики могут только снимать острые симптомы, но не бороться с их причиной.

Ранее Мясников назвал несколько примечаний к теме вакцинации в РФ из заявил, что прививка не повлияет на текущую волну заражений: антитела после вакцинации появляются спустя полтора-два месяца, а до этого времени организм остается не защищенным..

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максим мясников коронавирус тест на коронавирус
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