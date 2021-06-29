Режиссер разглядел талант, а мы нет: Фрадкина об истерике вокруг Бузовой и МХАТа

Невероятная шумиха возникла вокруг поющей ведущей Ольги Бузовой и руководства Московского художественного академического театра им. М. Горького после предложения артистке выйти на сцену легендарного учреждения в качестве актрисы. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» журналистка, ведущая Анна Фрадкина объяснила истерику вокруг Бузовой и МХАТа.

«Участие Ольги Бузовой в постановке МХАТа — это какой-то хайп. Человек, режиссер, руководитель театра, может быть, разглядел в ней нечеловеческий талант, а мы все не видим. Либо это необходимо для привлечения определенной части аудитории: может, у них упали продажи. Сейчас есть такая история, которую обсудили все. Возмущены ли, не возмущены — неважно, такая жизнь. Это из серии переосмысления всех классических спектаклей и выворачивания их наизнанку», — считает Фрадкина.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Львиная доля творческой богемы страны восприняла идею выпустить на сцену театра человека с сомнительной репутацией, которым является звезда «Дома-2», просто оскорбительной. Однако Анна Фрадкина полагает, что скандал был раздут на эмоциях.

«Вообще, актерское сообщество, творческое, очень эмоционально. Это подтверждено эмоциональными всплесками, высказываниями, категорическим суждением. Поэтому мы видим такую реакцию. Мы же видим то, что всплывает наверх, — это социальные сети, интернет. А те люди, которые подумали: «Ну что здесь такого, пусть попробует», — они, наверное, не написали ничего, поэтому и складывается впечатление, что преобладают отрицательные и негативные отзывы», — заметила гостья пресс-центра.

Ранее появление певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТа возмутило режиссера Никиту Михалкова. Он предположил, что артистка пошла в театр только ради хайпа и посоветовал ей вместо этого пойти поработать няней или билетершей.