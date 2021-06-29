Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 18:39
18:37
Общество
Олег Газманов привился от коронавируса вместе со всей своей семьей
18:33
Общество
Актер из фильма «Брат-2» Александр Дьяченко попал в больницу с коронавирусом
18:30
Происшествия
Тело утонувшего школьника обнаружил нижегородский рыбак
18:30
Общество
Заведения Ростова штрафуют за нарушение коронавирусных ограничений
18:28
Происшествия
Сын главы правительства Ярославской области утопил электромобиль Tesla в пруду
18:28
Происшествия
Суд продлил меру пресечения издевавшемуся над детьми жителю Колпина
18:27
Общество
Туристические объекты Алтайского края проверили на соблюдение эпидемиологических норм
18:25
Политика
В Совфеде РФ назвали причину внезапной вспышки русофобии у властей Чехии
18:25
Весь мир
Самый консервативный член Верховного суда США назвал «ненужным» запрет марихуаны
18:24
Происшествия
Суд вынес приговор жителю Адыгеи по делу об убийстве
Все новости

Королевский биограф назвал условие для примирения принцев Уильяма и Гарри

Шоу-бизнес
Королевский биограф назвал условие для примирения принцев Уильяма и Гарри
Global Look Press  /  Rota

Лондон, 29 июня. Королевский биограф Хьюго Виккерс назвал жертву, которую принц Гарри должен принести ради примирения со старшим братом Уильямом.

Принц Уильям и его младший брат Гарри поссорились около полутора лет назад. С тех пор члены королевской семьи не общались. Гарри и его жена Меган Маркл уехали в США, а Уильям остался в Лондоне.Королевский биограф Хьюго Виккерс считает, что отношения братьев разрушила Меган. Не исключено, что она специально настроила супруга против Уильяма. Поэтому, если Гарри хочет восстановить отношения с родственниками, ему придется отказаться от строптивой американки.

«Гарри должен очнуться, понять, что происходит вокруг. Это очень неприятная ситуация. Гарри находится под каблуком Меган, и пока он не станет независим от ее мнения, ничего не получится», — цитирует Виккерса британский таблоид Daily Express.

Виккерс выразил надежду, что Уильям и Гарри лично поговорят после открытия памятника принцессе Диане, которое запланировано на 1 июля.

«Мы должны помнить, что герцогу Сассекскому еще предстоит возвращаться к жене в Лос-Анджелес. Если он захочет помириться с братом, она прокусит ему голову!» — добавил королевский биограф.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжали получать финансирование от королевской семьи даже после отказа от привилегий и переезда из Великобритании в США.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Королевский биограф назвал условие для примирения принцев Уильяма и Гарри
Принц Уильям принц гарри королевская семья скандалы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru