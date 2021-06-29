Королевский биограф назвал условие для примирения принцев Уильяма и Гарри

Лондон, 29 июня. Королевский биограф Хьюго Виккерс назвал жертву, которую принц Гарри должен принести ради примирения со старшим братом Уильямом.

Принц Уильям и его младший брат Гарри поссорились около полутора лет назад. С тех пор члены королевской семьи не общались. Гарри и его жена Меган Маркл уехали в США, а Уильям остался в Лондоне.Королевский биограф Хьюго Виккерс считает, что отношения братьев разрушила Меган. Не исключено, что она специально настроила супруга против Уильяма. Поэтому, если Гарри хочет восстановить отношения с родственниками, ему придется отказаться от строптивой американки.

«Гарри должен очнуться, понять, что происходит вокруг. Это очень неприятная ситуация. Гарри находится под каблуком Меган, и пока он не станет независим от ее мнения, ничего не получится», — цитирует Виккерса британский таблоид Daily Express.

Виккерс выразил надежду, что Уильям и Гарри лично поговорят после открытия памятника принцессе Диане, которое запланировано на 1 июля.

«Мы должны помнить, что герцогу Сассекскому еще предстоит возвращаться к жене в Лос-Анджелес. Если он захочет помириться с братом, она прокусит ему голову!» — добавил королевский биограф.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжали получать финансирование от королевской семьи даже после отказа от привилегий и переезда из Великобритании в США.