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Расстрелявший трех человек на пляже житель Пермского края арестован

  /   Обновлено: 29 июня 2021 17:46
Происшествия
Расстрелявший трех человек на пляже житель Пермского края арестован
Prt Scr youtube.com

Пермь, 29 июня. Суд избрал меру пресечения для мужчины, который застрелил трех человек на берегу Койвы. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца.

Инцидент произошел 27 июня. Жертвой стрелка стали бывшая супруга, ее муж и сестра, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Также ранения получила 11-летняя девочка, которой была оказана своевременная медицинская помощь.

Нападение случилось во время пикника. Стрелявший гражданин оказался местным бизнесменом. В настоящее время выясняются все обстоятельства дела.

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убийство стрельба пермь
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