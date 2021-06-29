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Названа дата доклада ICAO по инциденту с Ryanair в Белоруссии

  /   Обновлено: 29 июня 2021 17:45
Политика
Названа дата доклада ICAO по инциденту с Ryanair в Белоруссии
pixabay.com  /  pagarau

Монреаль, 29 июня. Международная организация гражданской авиации (ICAO) назвала сроки представления доклада об инциденте с самолетом компании Ryanair в Минске. Об этом сообщили авиавласти Белоруссии.

Официальную информацию о происшествии предоставят 13 сентября. О содержании доклада пока ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что ICAO продлила сроки расследования по инциденту с Ryanair до сентября. Организация проверяет дополнительную информацию.

Происшествие случилось в Минске 23 мая. Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. После проверки выяснилось, что опасных устройств на борту нет. Правоохранители задержали пассажира Романа Протасевича, основателя одного из Telegram-каналов, признанного в Белоруссии экстремистским.

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белоруссия ryanair протасевич
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