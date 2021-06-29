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Житель Крыма показал половой орган школьнице в магазине и попал на видео

Происшествия
Житель Крыма показал половой орган школьнице в магазине и попал на видео
unsplash.com  /  Alan J. Hendry

Республика Крым, 29 июня. Благодаря бдительности родителей стражи порядка смогли задержать сексуального извращенца. Как стало известно ФАН, посетитель магазина в открытую демонстрировал свой половой орган школьнице, которая стояла за прилавком.

Чрезвычайное происшествие случилось в одном из населенных пунктов Крыма 28 июня. Примерно в 16:20 за прилавком продуктового магазина находилась 14-летняя школьница.

«Торговая точка является нашим семейным бизнесом, — рассказала ФАН мама пострадавшей. — Этот негодяй несколько раз заходил к нам в магазин. У него была расстегнута ширинка».

Родительница пострадавшей ухаживает за лежачей бабушкой. В какой-то момент пожилой человек попросил ее подойти, чтобы решить бытовые вопросы.

«Меня подменила на несколько минут 14-летняя дочь, — продолжила 36-летняя женщина. — Я с детства приучаю своего ребенка к труду, считаю, что это полезно для ее полноценного развития. В этот момент в торговую точку зашел мужчина, на котором была одета маска. Из ширинки у него торчал половой орган. Дочь выбежала с ревом из помещения».

Девочка рассказала обо всем матери и уточнила, что извращенец обещал снова прийти через 10 минут.

«Я сразу же позвонила в полицию, хотя были мысли просто дать ему по шарабану. Но потом решила, что в таком деле лучше разберутся в правоохранительных органах. Мужчина пришел раньше, чем обещал. Я сообщила его приметы оперативникам, и они поймали его недалеко от нашего дома», — констатировала мама пострадавшей школьницы.

Задержанным оказался 43-летний житель Бахчисарая. За его плечами — целый букет судимостей за употребление наркотиков и кражу. Он состоит на учете у врача нарколога и нигде не работает.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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